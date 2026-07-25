Александра Паскаль встретилась с национальной сборной Бразилии по спортивной гимнастике во время мирового турне Dance of Freedom

Юная украинская гимнастка Александра Паскаль приехала в Рио-де-Жанейро. Бразилия стала очередным этапом ее мирового турне Dance of Freedom.

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Об этом сообщили в Фонде Рината Ахметова.

В Рио для Саши устроили незабываемый день. Она побывала в тренировочном центре, где готовятся олимпийские спортсмены страны, а также лично познакомилась с самой титулованной олимпийской чемпионкой Бразилии Ребекой Андраде и ее партнершами по национальной сборной по спортивной гимнастике.

Для Александры эта встреча стала особенной. С детства она мечтала выступить на Олимпийских играх. Но после травмы ее главная цель – попасть на Паралимпиаду и представлять Украину. Девочка надеется, что художественную гимнастику включат в программу Паралимпийских игр 2032 года. Тогда у нее будет шанс принять в них участие.

"Я в восторге! Навсегда запомню этот день. Очень здорово здесь быть и познакомиться со спортсменками. Для меня это стимул продолжать тренироваться", – говорит Саша.

Во время визита в Рио гимнастка также побывала в знаменитых фавелах, прогулялась по побережью Атлантического океана, познакомилась с местными жителями и прониклась особой атмосферой города.

"Мне очень нравится Рио-де-Жанейро. Здесь много улыбающихся людей, и я чувствовала их поддержку", – делится Александра.

Сегодня видео с выступлениями Саши набирают миллионы просмотров, а своей историей юная гимнастка вдохновляет людей во всем мире. После потери ноги в результате российского ракетного удара она вернулась в гимнастику.

Далее Александра отправится в Найроби (Кения) и Токио (Япония).

Международный проект Dance of Freedom Фонд Рината Ахметова реализует при поддержке ФК "Шахтер" к 35-й годовщине Независимости Украины. Его цель – привлечь внимание мира к украинским детям и борьбе Украины за свободу.