Абоненты 'Киевстар' собрали более 150 млн грн в поддержку защитников Украины

Абоненты "Киевстар" продолжают системно и комплексно помогать украинской армии. Благодаря подключенной благотворительной Суперсиле "Помощь ВСУ" им удалось собрать уже 150 818 533 гривен на нужды Вооруженных сил Украины с начала полномасштабного вторжения. Все средства были направлены на проекты, реализуемые совместно с фондом "Вернись живым".

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Сейчас компания запустила обновленную Суперсилу "Помощь ВСУ+", которая позволяет абонентам подписки донатить на поддержку армии, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей для абонента.

"Ежемесячная поддержка армии, которую обеспечивают наши абоненты, – это пример того, как единение и доверие способны формировать реальную силу. Почти полмиллиона наших абонентов за все время существования Суперсилы "Помощь ВСУ" присоединились к поддержке армии. Мы благодарны каждому, кто систематически помогает армии в рамках наших совместных проектов с фондом "Вернись живым", потому что Нам здесь жить", – комментирует Александр Комаров, СЕО "Киевстар".

За время существования благотворительной Суперсилы "Помощь ВСУ" уже реализован ряд проектов по обеспечению войска пикапами, поддержке ПВО, разминированию украинских территорий. Сейчас "Киевстар" и "Вернись живым" воплощают уже шестой совместный проект – "Нам здесь жить: Школа операторов наземных дронов "Варан"". Цель инициативы – собрать 35 миллионов гривен на обустройство школы, которая будет готовить операторов наземных роботизированных комплексов (НРК) для Сил обороны.

Абоненты предоплаченной связи могут присоединиться к проекту благодаря Суперсиле "Помощь ВСУ+". Достаточно отправить SMS-сообщение с любым текстом на номер 88032 или позвонить на этот номер и следовать голосовым подсказкам. Контрактные абоненты и все неравнодушные могут задонатить на спецсчет и "банк" проекта. По состоянию на начало июля 2025 года собрано более 33 млн грн.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения, по состоянию на 31 мая 2025 года, "Киевстар" инвестировал более 3,2 млрд грн на помощь ВСУ, восстановление инфраструктуры, поддержку абонентов, цифровую трансформацию и социальные инициативы.