80 номинаций и выход на европейский рынок: IAB MIXX Awards Ukraine 2026 принимает заявки на участие в IAB MIXX Awards Ukraine 2026

До 20 апреля продолжается прием заявок на IAB MIXX Awards Ukraine 2026 – престижный национальный конкурс цифрового маркетинга и рекламы. Организатором выступает IAB Ukraine по лицензии глобальной программы MIXX Awards под эгидой IAB (Interactive Advertising Bureau).

Видео дня

Конкурс отмечает самое креативное, эффективное и инновационное использование диджитал-инструментов и фиксирует ориентиры развития рынка.

Как и в предыдущие годы, украинский этап интегрирован в глобальную сеть MIXX Awards. Это означает, что победители получают не только локальное признание, но и возможность представить свои проекты на международном уровне – а это новые бизнес-контакты и имиджевые перспективы для агентств и брендов.

В этом году конкурс проводится в третий раз. Участникам доступно более 80 номинаций – на треть больше, чем на старте в 2024 году, когда конкурс насчитывал более 50 категорий. Номинации охватывают весь спектр диджитал-маркетинга: от комплексных стратегий и веб-сайтов до социальных медиа и influencer marketing.

Работы оценивает жюри из ведущих экспертов и руководителей известных брендов по пяти критериям: стратегия, качество реализации, креативность, инновационность и эффективность результатов.

Подать работу можно на платформе IAB MIXX Awards Ukraine 2026.

Прием заявок продолжается до 20 апреля 2026 года включительно, после чего начнется финальный этап оценивания.

Победителей объявят 27 мая в Киеве во время церемонии награждения, которая состоится вместе с конференцией IAB Connect – событием, традиционно собирающим ключевых игроков digital-рынка.

Для агентств и брендов участие в конкурсе – способ подтвердить профессиональный уровень и зафиксировать свои достижения в отрасли.