7 самых полезных осенних суперфудов, которые нужно есть всем: подробно рассказываем
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Осень — время, когда организму не хватает солнца, энергии и витаминов. Поэтому специалисты рекомендуют есть как можно больше полезных фруктов, ягод, фруктов и пить травяные чаи и морсы.
Редакция FoodOboz делится полезной информацией от специалистов, что же нужно есть осенью, и какие суперфуды всегда есть под рукой.
Тыква
Тыква – это один из самых ярких суперфудов украинской осени. Она богата бета-каротином, витамином С, калием и клетчаткой, поэтому для здорового питания просто незаменима.
Из нее можно готовить салаты, супы, пюре, запеканки, закуски, а также просто есть в сыром виде!
Свекла
Свекла – очень вкусный, а главное полезный овощ, который является источником антоцианов, фолиевой кислоты и нитратов (хороших), положительно влияющих на сердце и сосуды, а также обладают антиоксидантным действием.
Готовить из свеклы можно салаты, борщ, закуски, намазки, а также заправки и просто консервировать с овощами!
Морковь
Очень доступный суперфуд, который стоит копейки, но насыщает бета-каротином, клетчаткой, витамином К и калием.
Готовить из нее можно салаты, супы, запеканки и пироги!
Инжир
Свежий инжир – это замечательный суперфуд, который сейчас на пике. Он содержит калий, магний, железо, клетчатку и другие витамины. Но не стоит забывать и о сушеном инжире также.
Есть инжир лучше всего в сыром виде, а также можно добавлять в салаты, делать десерты и джем!
Орехи
Орехи не всегда строго сезонны, но осенью мы собираем огромные урожаи грецких орехов. И хотя они не так популярны, как фисташки, фундук и миндаль, менее полезными от этого не становятся, ведь богаты омега-3, белком, магнием и антиоксидантами.
Орехи можно добавлять практически во все блюда, особенно – салаты, выпечку, десерты!
Яблоки и груши
Это типичные осенние фрукты, которые богаты клетчаткой (пектин) в кожуре, а также витаминами группы C и В, а еще низкокалорийные.
Готовить из этих фруктов можно также салаты, пироги, запеканки, пудинги, разные десерты и напитки!
Ягоды осенью нужно есть все, это облепиха, кизил, калина, клюква!
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