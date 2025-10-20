54-й разведбат получил партию генераторов от Порошенко

Бойцы 54-го разведбата получили партию генераторов от Фонда Порошенко и ОО "Справа Громад" – накануне зимы это крайне дефицитная позиция на передовой.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Сейчас города Украины учатся заново жить без света – закупают зарядные станции и генераторы. Потому что россияне продолжают наносить удары по украинской энергетике. А единственные, кто могут остановить это, – Вооруженные силы. Поэтому передаем для фронта новую партию генераторов", – написал Порошенко в соцсетях.

"Для ребят – это неотъемлемая часть быта с начала боевых действий. Они нужны ежедневно для устойчивой связи, подзарядки электроники и обогрева. Без питания не летают дроны-разведчики и не работают средства радиоэлектронной борьбы. Сами же генераторы идут нашему Еноту для нужд 54 разведбата. Мы сделали это в кратчайшие сроки. И вот уже получаю фото: улыбающийся Енот, который грузит шесть генераторов. Енот, к сожалению, давненько не виделись лично. Надеюсь, скоро встретимся. Локация, как всегда, неизменна", – отмечает пятый президент.