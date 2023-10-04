45-летний американец установил рекорд Гиннеса, подтянувшись 1010 раз в час: достижение посвятил умершему другу. Фото

45-летний американец Фрэнк Сагона установил рекорд Гиннеса. Он подтянулся 1010 раз в час. Свое достижение Сагона посвятил умершему другу.

Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса. Сагона – житель Колорадо. В среднем он выполнил почти 17 подтягиваний в минуту и побил предыдущий рекорд в 993 раз, установленный в 2011 году Стивеном Хайландом из Великобритании (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Согласно правилам этого рекорда, необходимо использовать нижний хват и сохранять правильную форму на всем протяжении: тело поднимается до тех пор, пока подбородок не окажется над уровнем перекладины, а затем опускается до тех пор, пока руки не станут прямыми", – говорится в сообщении.

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"Это окончательное испытание силы и разума над материей", – прокомментировал свой рекорд Сагона.

Известно, что за день до установления рекорда у него было растяжение мышц спины.

"Я чувствовал себя запыхавшимся до 44-й минуты. Тогда я начал чувствовать, что действительно могу это сделать. Из-за травмы я замедлил подъем подбородка. На самом деле меня вырвало сразу после события", – добавил американец.

Его достижение произошло через семь лет после того, как он установил три рекорда по подтягиваниям за один день:

– наибольшее количество подтягиваний за 8 часов – 3751.

– наибольшее количество подтягиваний за 12 часов – 4649.

– наибольшее количество подтягиваний за 24 часа – 5094.

Рекорд Сагона посвятил своему другу Майку Румфу, который помог ему начать подготовку к этому достижению, но три года назад умер.

"Эта пластинка была не только для меня, но и для памяти Майка", – сказал Сагона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Финляндии работник пожарной охраны Йоонас Мякипелто сделал 5,05 тысяч подтягиваний, поставив новый мировой рекорд. Это случилось в 2016 году.

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