Сегодня ровно 35 лет со дня вывода так называемого ограниченного контингента советских войск из Афганистана. За этот период общество так и не узнало страшную правду об этой афганской авантюре кремлевских старцев, которая по ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ привела к потерям 14 427 человек, среди которых было 2 378 украинцев (ныне называют цифру более 3 000). Независимые эксперты утверждают, что эти цифры занижены, по меньшей мере, в несколько раз!

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Як же нині оцінювати цю подію в сучасній незалежній Україні?

Нагадаю, що ще в період радянської України я написав статтю "Ми були "добрими окупантами", за що тодішні номенклатурні віп-афганці затаврували мене офіційною критикою і непримиренною ганьбою!

З відновленням нашої Незалежності ідеологічний водорозділ між провладними віп-афганцями та простим народом, який пройшов Афганську війну збільшувався з кожним роком. Афганська номенклатура ревно служила Кучмі, Януковичу та їх партіям й водночас активно ділила квартири і машини від держави, натомість прості афганці брали участь в Помаранчевій революції, створили Афганську сотню під час Революції Гідності та всіляко допомагали і допомагають армії під час російсько-української війни.

Тож і сьогодні колишні номенклатурні афганці та їх ідеологічні прихильники залишаються, прости Господи, воїнами-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМИ і по факту є частиною радянсько-російського міфу про "героїчну допомогу СРСР братському афганському народу". Достатньо переглянути матеріали головної організації афганців, яка й досі у своїй назві зберігає "інтернаціональний дух", а серед керівництва низки областей - сумновідомих вчорашніх фанатів Януковича і Путіна та плакальників за величним радянським минулим. Вони й сьогодні молитимуться у храмі московського патріархату, який освятив російську орду військового злочинця Путіна у війні проти українського народу. І найсумніше, що біля головного памʼятника афганцям, до якого сьогодні принесуть квіти памʼяті кияни, вони прочитають фрагмент із російськомовного вірша Сєргея Говорухина, сина відомого українофоба і путініста Станіслава Говорухина?!

Переконаний, що радянсько-російський міф, а точніше пропагандистська брехня про "интернациональний долг" повинна нарешті залишити територію України, починаючи від назв організацій і закінчуючи написами на памʼятниках. Вже давно настав час зупинити фінансову підтримку афганської віп-номенклатури, яка більш 35 років паразитує на "героїзмі так званих воїнів-інтернаціоналістів радянської армії в Афганістані". Водночас держава повинна поважати родини загиблих афганців і тих, хто отримав поранення й пройшов через випробування тією війною. Бо сотні тисяч молодих українців не по своїй волі стали заручниками і жертвами афганської авантюри московських старців (через радянсько-афганську війну пройшли не менш як 160 тисяч українців, понад 3 000 із них загинуло, а біля 11 000 - отримали поранення).

І спеціальні слова подяки та підтримки моїм афганським побратимам, які нині передають свій досвід молодим воїнам ЗСУ та допомагають своєю волонтерською працею наближати перемогу над російською ордою країни-терориста військового злочинця Путіна!

БУДЕМО ЖИТИ і ПЕРЕМОГА БУДЕ за НАМИ!