31 августа 2026 может стать особенно удачным днем для одного знака Зодиака: черная полоса закончилась

31 августа, в последний день лета, Юпитер во Льве образует точный тригон с ретроградным Сатурном в Овне. А это значит, что будут появляться возможности, дела будут легче решаться.

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Астрологи выделяют среди всех 12 знаков одного, кому начинает везти во всех делах и начинаниях.

Лев

После насыщенного сезона затмений может наконец-то появиться ощущение, что изменения ведут не только к потерям, но и новым возможностям. Так как Юпитер находится непосредственно в знаке Льва, все Львы могут увидеть перспективу там, где раньше были только сомнения и почувствовать больше уверенности в своих силах для решительных действий.

Звезды рекомендуют активно заниматься работой, решать накопившиеся дела, ведь с сегодняшнего дня вам будет вести.

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