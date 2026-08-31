31 августа 2026 может стать особенно удачным днем для одного знака Зодиака: черная полоса закончилась
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31 августа, в последний день лета, Юпитер во Льве образует точный тригон с ретроградным Сатурном в Овне. А это значит, что будут появляться возможности, дела будут легче решаться.
Астрологи выделяют среди всех 12 знаков одного, кому начинает везти во всех делах и начинаниях.
Лев
После насыщенного сезона затмений может наконец-то появиться ощущение, что изменения ведут не только к потерям, но и новым возможностям. Так как Юпитер находится непосредственно в знаке Льва, все Львы могут увидеть перспективу там, где раньше были только сомнения и почувствовать больше уверенности в своих силах для решительных действий.
Звезды рекомендуют активно заниматься работой, решать накопившиеся дела, ведь с сегодняшнего дня вам будет вести.
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