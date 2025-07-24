28 июля стало новой памятной датой в Украине: что надо знать

28 июля внесено в перечень памятных дат в Украине как день чествования погибших в плену защитников и защитниц. Соответствующее решение закреплено постановлением Верховной Рады №10188.

Видео дня

Решение принято с целью сохранения национальной памяти и признания героизма и жертвенности украинских граждан в контексте вооруженной агрессии РФ. OBOZ.UA рассказывает о новой памятной дате.

Парламент принял постановление "О чествовании памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену".

Дата выбрана неслучайно. Именно в ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские оккупационные войска совершили террористический акт в поселке Молодежном Оленевского поселкового совета, на временно оккупированной территории Донецкой области.

В результате взрыва на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка было уничтожено здание, где содержались украинские военнопленные, среди которых – защитники "Азовстали". По неофициальным данным, погибло более 53 украинских военных, еще 130 получили ранения.

Постановлением предусмотрено чествование не только военнослужащих, но и участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые стали жертвами пыток, казней или погибли в плену в результате вооруженной агрессии РФ.

Признание Дня памяти будет способствовать сохранению исторической правды, поддержке семей погибших и усилению гражданского сознания. Это решение является весомым шагом в поддержке принципов прав человека и международного гуманитарного права.

Официальное установление 28 июля как памятной даты позволит на государственном уровне отдать дань уважения тем, кто не вернулся из плена живым, а также подчеркнуть недопустимость военных преступлений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда отмечают День Украинской Государственности.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.