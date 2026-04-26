26 апреля: какой церковный праздник отмечают и чем памятна дата

26 апреля – дата, в которой переплелись духовная память, важные исторические события и международные чествования. В этот день верующие вспоминают святых женщин-мироносиц и молятся перед Львовской иконой Божьей Матери, а в мире чтят жертв радиационных катастроф и прежде всего трагедии Чернобыля.

Именно 26 апреля стало символом боли, мужества и напоминанием о цене человеческих ошибок. В то же время эта дата богата на выдающиеся события – от выхода первого "Кобзаря" до основания Украины как государства-члена ООН. Поэтому 26 апреля – это день, который хранит в себе и скорбь, и веру, и весомые страницы мировой истории.

Праздники в Украине и мире

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Международный день памяти Чернобыля

Всемирный день интеллектуальной собственности

Международный день фламинго

Международный день варки картофеля

День видимости лесбиянок

Всемирный день бурлеска

День "Обними друга"

День шкалы Рихтера

Всемирный день пилотов

Церковный праздник 26 апреля

В этот день православные христиане чтят память святых женщин-мироносиц, которые своей несокрушимой верой и преданностью первыми возвестили миру о Воскресении Христовом. Также молитвенно прославляют Львовскую икону Божьей Матери – древнюю святыню и покровительницу западноукраинского края, которая является символом материнского покровительства и духовного единства.

События этого дня

1289 — египетские мамелюки захватили Триполи

1478 — во время мессы в кафедральном соборе убили правителя Флоренции Джулиано Медичи, однако его брат Лоренцо отразил нападение и, возглавив войска, подавил попытку переворота

1514 — польский астроном Николай Коперник провел свое первое наблюдение за Сатурном. На основании этого и последующих наблюдений он сделал вывод о гелиоцентрическом принципе построения Солнечной системы

1525 — Томас Мюнцер возглавил отряд немецких крестьян и поднял восстание

1607 — на мысе Генри (Вирджиния) совершили высадку первые в Америке английские колонисты

1654 — евреи высланы из Бразилии

1783 — тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне

1795 — российская императрица Екатерина II издала Манифест о присоединении Курляндии.

1798 — Франция аннексировала Республику Женева

1840 — из печати вышло первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко

1860 — в Канаде создан батальон волонтерской милиции, который в будущем стал первым полком канадской регулярной армии

1863 — в петербургском Мариинском театре состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем". Либретто написал сам Семен Степанович, он же и выступил в главной партии лихого казака-подкаблучника Карася

1865 — Гражданская война в США: армия конфедератов во главе с Джозефом Джонстоном капитулировала перед союзными войсками в битве при Дюрнгеме (Южная Каролина)

1881 — из-за взрыва боеприпасов затонул английский паровой шлюп "Дотерель", 143 моряка погибли

1911 — французская армия заняла столицу Марокко

1912 — создан первый в мировой мультипликации объемный мультфильм "Прекрасная Люканида" (автор фильма В. А. Старевич)

1915 — в Адриатическом море австрийская субмарина торпедировала и потопила французский броненосный крейсер "Леон Гамбетта"

1915 — Италия подписала тайный Лондонский договор об условиях войны на стороне Антанты

1918 — в Украине расформированы подразделения "синежупанников", образованные в Германии из пленных украинцев

1921 — в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле

1923 — принц Йоркский Альберт женился на Елизавете Боус-Лайон

1925 — избрание фельдмаршала П.Гинденбурга президентом Германии ("Веймарской Республики")

1926 — правительство Веймарской республики и правительство СССР заключили межгосударственное соглашение о дружбе и сотрудничестве

1933 — в Германии создано Гестапо (тайную государственную полицию), сформированную на основе политического и разведывательных отделов прусской полиции

1936 — в советской милиции введены воинские звания

1937 — немецкие самолеты из "Легиона Кондор", присланного Адольфом Гитлером на помощь националистическим силам генерала Франсиско Франко, провели трехчасовую бомбардировку баскского города Герника (Северная Испания)

1939 — правительство Великобритании приняло закон об обязательной военной службе

1942 — Адольфа Гитлера провозгласили "верховным судьей Рейха", поэтому он получил право издавать законы самостоятельно

1942 — в Хонкейко (Манчжурия) произошла самая масштабная по жертвам катастрофа на шахте. Погибло 1549 шахтеров

1944 — подразделения английских коммандос похитили командующего немецкими войсками на Крите генерала Генриха Крайпе

1945 — на франко-швейцарской границе арестован глава вишистского правительства Франции, маршал А.Петена

1945 — Украина вошла в состав ООН как член-основатель

1954 — в Женеве с участием США, СССР, КНР, Франции и Великобритании начала свою работу конференция, призванная найти мирное решение конфликта Франции и Вьетнама в Индокитае, который длился с 1946 года

1956 — в СССР начат массовый выпуск автомобиля "Москвич-402"

1961 — разорваны советско-албанские экономические отношения

1962 — запущен в космос англо-американский спутник "Ariel", первый в истории международный объект в космосе

1962 — космический зонд NASA "Ranger 4" разбился о поверхность Луны

1964 — поступил в продажу первый диск "Rolling Stones"

1964 — бостонский баскетбольный клуб "Celtic" установил беспрецедентный рекорд — шестая подряд победа в чемпионате НБА

1965 — указом Президиума ВС СССР 9 мая (День Победы) объявлен нерабочим днем

1965 — в Киеве впервые вышла в эфир радиостанция "Луч"

1966 — 8-балльное землетрясение в Ташкенте (Узбекистан). По официальным советским данным, погибло 8 человек, около 150 получили ранения, без жилья остались 300 тысяч человек

1979 — в Брюховицком лесу под Львовом был найден подвешенный работниками КГБ Владимир Ивасюк

1985 — в Варшаве высшие партийные и государственные деятели стран Варшавского договора подписали соглашение о продлении срока его действия на 20 лет

1986 — в 1 час. 23 мин. по киевскому времени произошла крупнейшая техногенная авария в истории человечества — взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС и суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри, что в 30-40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году

1987 — теннисная звезда Крис Эверт выиграла свой 150-й профессиональный турнир — в финале соревнований в Хьюстоне она победила Мартину Навратилову

1989 — во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове впервые взвились сине-желтые флаги

1989 — в городе Шатурия (Бангладеш), смерч унес 1300 жизней — рекордное количество жертв вследствие такого стихийного бедствия

1991 — Верховный Совет РФ принял закон "О реабилитации репрессированных народов", в котором предусматривалась территориальная реабилитация

1994 — американские ученые из Национальной лаборатории им. Ферми предоставили свидетельство того, что ими был открыт последний, шестой кварк ("Top" или t-кварк), охота на который продолжалась 20 лет

1994 — в Южно-Африканской Республике прошли первые межрасовые парламентские выборы. 62,65 % из 22 миллионов белых и чернокожих избирателей отдали предпочтение партии Африканский национальный конгресс (АНК)

1994 — недалеко от Токио потерпел крушение аэробус A300-600 Тайваньских авиалиний — погибло 264 человека, выжило только семь

1998 — в Хьюстоне (США) барбадосец Рон Кинг провел самый массовый в истории сеанс одновременной игры в шашки, сыграв с 385 противниками и выиграв у всех

1999 — Компьютерный вирус "Чернобыль" повредил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру

2000 — президент Украины Леонид Кучма заявил, что Чернобыльская АЭС будет закрыта до конца 2000 года

2000 — футбольная сборная Андорры одержала первую в своей истории победу (над Беларусью — 2:0)

2001 — ВОИС установила Всемирный день интеллектуальной собственности

2002 — Роберт Штайнхаузер убил 16 человек в гимназии Гутенберга в Эрфурте, Германия, прежде чем совершил самоубийство

2005 — Кедровая революция: под международным давлением Сирия отзывает последний военный гарнизон в Ливане, положив конец своему 29-летнему военному доминированию в этой стране

2015 — Нурсултан Назарбаев переизбран президентом Казахстана

Именинники 26 апреля

Василий, Иван, Николай, Нестор, Петр, Степан, Глафира.

