26 апреля: какой церковный праздник отмечают и чем памятна дата
26 апреля – дата, в которой переплелись духовная память, важные исторические события и международные чествования. В этот день верующие вспоминают святых женщин-мироносиц и молятся перед Львовской иконой Божьей Матери, а в мире чтят жертв радиационных катастроф и прежде всего трагедии Чернобыля.
Именно 26 апреля стало символом боли, мужества и напоминанием о цене человеческих ошибок. В то же время эта дата богата на выдающиеся события – от выхода первого "Кобзаря" до основания Украины как государства-члена ООН. Поэтому 26 апреля – это день, который хранит в себе и скорбь, и веру, и весомые страницы мировой истории.
Праздники в Украине и мире
- Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
- Международный день памяти Чернобыля
- Всемирный день интеллектуальной собственности
- Международный день фламинго
- Международный день варки картофеля
- День видимости лесбиянок
- Всемирный день бурлеска
- День "Обними друга"
- День шкалы Рихтера
- Всемирный день пилотов
Церковный праздник 26 апреля
В этот день православные христиане чтят память святых женщин-мироносиц, которые своей несокрушимой верой и преданностью первыми возвестили миру о Воскресении Христовом. Также молитвенно прославляют Львовскую икону Божьей Матери – древнюю святыню и покровительницу западноукраинского края, которая является символом материнского покровительства и духовного единства.
События этого дня
- 1289 — египетские мамелюки захватили Триполи
- 1478 — во время мессы в кафедральном соборе убили правителя Флоренции Джулиано Медичи, однако его брат Лоренцо отразил нападение и, возглавив войска, подавил попытку переворота
- 1514 — польский астроном Николай Коперник провел свое первое наблюдение за Сатурном. На основании этого и последующих наблюдений он сделал вывод о гелиоцентрическом принципе построения Солнечной системы
- 1525 — Томас Мюнцер возглавил отряд немецких крестьян и поднял восстание
- 1607 — на мысе Генри (Вирджиния) совершили высадку первые в Америке английские колонисты
- 1654 — евреи высланы из Бразилии
- 1783 — тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне
- 1795 — российская императрица Екатерина II издала Манифест о присоединении Курляндии.
- 1798 — Франция аннексировала Республику Женева
- 1840 — из печати вышло первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко
- 1860 — в Канаде создан батальон волонтерской милиции, который в будущем стал первым полком канадской регулярной армии
- 1863 — в петербургском Мариинском театре состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем". Либретто написал сам Семен Степанович, он же и выступил в главной партии лихого казака-подкаблучника Карася
- 1865 — Гражданская война в США: армия конфедератов во главе с Джозефом Джонстоном капитулировала перед союзными войсками в битве при Дюрнгеме (Южная Каролина)
- 1881 — из-за взрыва боеприпасов затонул английский паровой шлюп "Дотерель", 143 моряка погибли
- 1911 — французская армия заняла столицу Марокко
- 1912 — создан первый в мировой мультипликации объемный мультфильм "Прекрасная Люканида" (автор фильма В. А. Старевич)
- 1915 — в Адриатическом море австрийская субмарина торпедировала и потопила французский броненосный крейсер "Леон Гамбетта"
- 1915 — Италия подписала тайный Лондонский договор об условиях войны на стороне Антанты
- 1918 — в Украине расформированы подразделения "синежупанников", образованные в Германии из пленных украинцев
- 1921 — в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле
- 1923 — принц Йоркский Альберт женился на Елизавете Боус-Лайон
- 1925 — избрание фельдмаршала П.Гинденбурга президентом Германии ("Веймарской Республики")
- 1926 — правительство Веймарской республики и правительство СССР заключили межгосударственное соглашение о дружбе и сотрудничестве
- 1933 — в Германии создано Гестапо (тайную государственную полицию), сформированную на основе политического и разведывательных отделов прусской полиции
- 1936 — в советской милиции введены воинские звания
- 1937 — немецкие самолеты из "Легиона Кондор", присланного Адольфом Гитлером на помощь националистическим силам генерала Франсиско Франко, провели трехчасовую бомбардировку баскского города Герника (Северная Испания)
- 1939 — правительство Великобритании приняло закон об обязательной военной службе
- 1942 — Адольфа Гитлера провозгласили "верховным судьей Рейха", поэтому он получил право издавать законы самостоятельно
- 1942 — в Хонкейко (Манчжурия) произошла самая масштабная по жертвам катастрофа на шахте. Погибло 1549 шахтеров
- 1944 — подразделения английских коммандос похитили командующего немецкими войсками на Крите генерала Генриха Крайпе
- 1945 — на франко-швейцарской границе арестован глава вишистского правительства Франции, маршал А.Петена
- 1945 — Украина вошла в состав ООН как член-основатель
- 1954 — в Женеве с участием США, СССР, КНР, Франции и Великобритании начала свою работу конференция, призванная найти мирное решение конфликта Франции и Вьетнама в Индокитае, который длился с 1946 года
- 1956 — в СССР начат массовый выпуск автомобиля "Москвич-402"
- 1961 — разорваны советско-албанские экономические отношения
- 1962 — запущен в космос англо-американский спутник "Ariel", первый в истории международный объект в космосе
- 1962 — космический зонд NASA "Ranger 4" разбился о поверхность Луны
- 1964 — поступил в продажу первый диск "Rolling Stones"
- 1964 — бостонский баскетбольный клуб "Celtic" установил беспрецедентный рекорд — шестая подряд победа в чемпионате НБА
- 1965 — указом Президиума ВС СССР 9 мая (День Победы) объявлен нерабочим днем
- 1965 — в Киеве впервые вышла в эфир радиостанция "Луч"
- 1966 — 8-балльное землетрясение в Ташкенте (Узбекистан). По официальным советским данным, погибло 8 человек, около 150 получили ранения, без жилья остались 300 тысяч человек
- 1979 — в Брюховицком лесу под Львовом был найден подвешенный работниками КГБ Владимир Ивасюк
- 1985 — в Варшаве высшие партийные и государственные деятели стран Варшавского договора подписали соглашение о продлении срока его действия на 20 лет
- 1986 — в 1 час. 23 мин. по киевскому времени произошла крупнейшая техногенная авария в истории человечества — взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС и суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри, что в 30-40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году
- 1987 — теннисная звезда Крис Эверт выиграла свой 150-й профессиональный турнир — в финале соревнований в Хьюстоне она победила Мартину Навратилову
- 1989 — во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове впервые взвились сине-желтые флаги
- 1989 — в городе Шатурия (Бангладеш), смерч унес 1300 жизней — рекордное количество жертв вследствие такого стихийного бедствия
- 1991 — Верховный Совет РФ принял закон "О реабилитации репрессированных народов", в котором предусматривалась территориальная реабилитация
- 1994 — американские ученые из Национальной лаборатории им. Ферми предоставили свидетельство того, что ими был открыт последний, шестой кварк ("Top" или t-кварк), охота на который продолжалась 20 лет
- 1994 — в Южно-Африканской Республике прошли первые межрасовые парламентские выборы. 62,65 % из 22 миллионов белых и чернокожих избирателей отдали предпочтение партии Африканский национальный конгресс (АНК)
- 1994 — недалеко от Токио потерпел крушение аэробус A300-600 Тайваньских авиалиний — погибло 264 человека, выжило только семь
- 1998 — в Хьюстоне (США) барбадосец Рон Кинг провел самый массовый в истории сеанс одновременной игры в шашки, сыграв с 385 противниками и выиграв у всех
- 1999 — Компьютерный вирус "Чернобыль" повредил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру
- 2000 — президент Украины Леонид Кучма заявил, что Чернобыльская АЭС будет закрыта до конца 2000 года
- 2000 — футбольная сборная Андорры одержала первую в своей истории победу (над Беларусью — 2:0)
- 2001 — ВОИС установила Всемирный день интеллектуальной собственности
- 2002 — Роберт Штайнхаузер убил 16 человек в гимназии Гутенберга в Эрфурте, Германия, прежде чем совершил самоубийство
- 2005 — Кедровая революция: под международным давлением Сирия отзывает последний военный гарнизон в Ливане, положив конец своему 29-летнему военному доминированию в этой стране
- 2015 — Нурсултан Назарбаев переизбран президентом Казахстана
Именинники 26 апреля
Василий, Иван, Николай, Нестор, Петр, Степан, Глафира.
