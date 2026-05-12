2500 гостей, 22 fashion-показа и 60 спикеров: во Львове прошел Ukrainian Women Festival DIVA

2500 гостей, более 60 спикеров, 50 игропрактиков, 22 fashion-показа, масштабная благотворительная миссия и десятки локаций – именно так во Львове, на территории Emily Resort, состоялся Ukrainian Women Festival DIVA – один из крупнейших интеллектуально-культурных проектов Украины.

В течение всего дня территория Emily Resort превратилась в масштабное пространство образования, моды, культуры, благотворительности и женского лидерства. Сразу в нескольких залах и открытых локациях проходили лекции, форум трансформационных игр, медицинский форум Genesis Space by DIVA, DIVA Fashion Show, экспозоны брендов и вечерняя концертная программа.

Вдохновительницей и идеологом фестиваля является одесситка Ирина Сидорук – основательница и руководитель Ukrainian Women Festival DIVA, которая смогла объединить в одном проекте образование, моду, культуру, благотворительность и сильное женское сообщество со всей Украины. Именно благодаря ее идее фестиваль стал одним из самых масштабных женских интеллектуально-культурных проектов страны.

Образовательная платформа фестиваля собрала более 60 спикеров – представителей бизнеса, медицины, fashion-индустрии, психологии и общественного сектора. Перед гостями выступили Andreas Moskin, Людмила Богуш, Олег Филишин, Любовь Лозинская, Анна Михайличенко, Леся Сигнеева и другие известные эксперты.

Отдельной частью фестиваля стал Всеукраинский форум трансформационных игр, который объединил более 50 игропрактиков из Украины и мира.

Большой резонанс вызвал медицинский форум Genesis Space by DIVA, в котором приняли участие ведущие врачи, представители фармацевтических компаний, wellness-направлений и косметологических брендов. Среди спикеров – профессор Ярослав Заблоцкий, Наталья Саблина, Ирина Евтушенко, Анна Головко, Елена Няньковская, Татьяна Елисеева и другие представители медицинской и beauty-индустрии.

Одним из главных событий фестиваля стало масштабное DIVA Fashion Show, в рамках которого состоялось 22 показа украинских и европейских брендов. На подиуме были представлены Andreas Moskin, Vytkani, Akel Couture, Alexandra Bogach, Choven by SYVAK, Pravda Label и другие бренды.

Особое внимание гостей привлек бренд Vytkani, который до этого представлял свои коллекции только на международных fashion-событиях в Милане и Париже, а показ во Львове стал первым в Украине.

Чрезвычайно эмоциональной частью шоу стали показы с участием детей погибших Героев Украины, а также этнические коллекции, сочетающие современную моду с украинским культурным кодом.

Отдельный резонанс среди гостей и медиа вызвал арт-перформанс художницы, которая во время показа новой этнической коллекции бренда Vytkani создавала художественную работу на теле поэта и блогера Дмитрия Морозюка, пока он декламировал собственные стихи.

Вечернюю программу фестиваля завершил большой gala-концерт с участием CHEEV, LADA и группы NIKAS.

Важной частью DIVA стала благотворительная миссия. В рамках фестиваля проходили сборы для поддержки военных, закупки дронов, автомобилей для фронта и протезирования украинских защитников. Благотворительные инициативы реализовывались вместе с БФ "Пташки Победы" и проектом Car Hero.

Во время фестиваля также состоялся благотворительный розыгрыш трех книг с автографом Валерия Залужного, а общая сумма собранных средств составила около 100 тысяч гривен.

Ukrainian Women Festival DIVA в очередной раз подтвердил свой статус одного из самых масштабных женских, культурных и интеллектуальных фестивалей страны, который объединяет образование, моду, медицину, благотворительность и сильное украинское сообщество.

Партнерами фестиваля стали генеральный партнер Strateg, фармацевтическая компания Biopell, косметический бренд Batiste, парфюмерный бренд Be Craft, клиника репродуктологии LITA и другие компании, которые поддержали Ukrainian Women Festival DIVA.