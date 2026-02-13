2026 год станет переломным: какие знаки зодиака переживут свой момент славы

2026 год будет годом внутренней трансформации. Юпитер сначала будет в Раке, а затем войдет во Льва – это означает, что год перейдет от ощущения безопасности к блеску, креативности и уверенности.

Сатурн в Рыбах будет призывать к самоанализу, к тому, чтобы человек посмотрел в зеркало и спросил себя: "Действительно ли я живу так, как хочу?". Плутон, планета трансформации, будет закладывать основу для новых разделов в Водолее – на этот раз не по необходимости, а по причине зрелости. И когда этот космический оркестр объединится, для четырех знаков 2026 год станет незабываемым, пишет OBOZ.UA.

Козерог – время признания и решительных шагов

Козероги в этом году добьются успеха не случайного, а заслуженного. С марта по июнь будет их время – Сатурн будет поддерживать их дисциплину, тогда как Юпитер будет усиливать их влияние и видимость.

Это будет период, когда их решения будут весомыми и четкими. Они наконец увидят результаты летних усилий, будь то в вашей карьере или в личной жизни. Хотя успех может казаться внезапным, на самом деле он является результатом лет зрелости.

Козероги войдут в новый период уверенности в себе – без необходимости что-то доказывать. Их сила будет молчаливой, но неоспоримой.

Лев – волна блеска, харизмы и новых начинаний

Когда Солнце будет самым сильным, Лев также будет в своей стихии. С июля по сентябрь их год достигнет своего апогея.

Марс и Венера объединят усилия в своем знаке, что приносит магнетизм, страсть и смелость. Это время, когда все вращается вокруг них – от карьерных возможностей до интенсивных эмоциональных связей. Львы снова почувствуют, что мир видит их блеск. Но на этот раз не с гордостью, а со зрелой уверенностью.

Истории любви, которые начнутся в этот период, будут искренними и неподдельными. Это будет их время, чтобы со страстью и гордостью отстаивать свою правду.

Рыбы – внутреннее возрождение и тихое счастье

Рыбы долго будут ждать своего момента, но 2026 год расцветет для них в свои последние месяцы. Ноябрь-декабрь станет их периодом внутренней силы и духовной ясности.

После года эмоционального обучения они почувствуют, что снова могут дышать. Сатурн будет в их знаке, укрепит уверенность в себе, тогда как Юпитер приведет людей, которые смогут оценить их доброту.

Это не то время, когда они многого хотят от мира – совсем наоборот. Мир почувствует их энергию и ответит им нежностью. Любовь, мир, творчество – все объединится в ощущение, что они наконец чувствуют себя как дома в своей жизни.

Стрелец – период процветания и расширения

Стрелец переживет свой самый сильный год за долгое время. С апреля по август их мир взорвется цветами – возможностями, путешествиями, новыми знаниями, новой любовью.

Юпитер, их управитель, создаст смелость и широту благородства, которые так любит Стрелец в этот период. Это будет время, когда идеи превратятся в действия. Многие переживут личностный прорыв – не обязательно материальный, но внутренний.

Они осознают свое предназначение, свою миссию и свою свободу. С приближением осени они поймут: в этом году они действительно ожили.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

