12 сентября все перевернется с ног на голову: Весы, не спешите, а Овнам нужно заняться семейными вопросами

В субботу, 12 сентября 2026 года, Луна в Весах будет способствовать обсуждениям и веселью. Нас ждет прекрасный день для встреч с друзьями и еще лучший день для свиданий. Меркурий образует тригон с Плутоном, что также благоприятствует интересным беседам. Мы будем в оптимистичном и общительном настроении.

Видео дня

Астрологи говорят, что не стоит слишком цепляться за старые планы, так как новые могут оказаться даже лучше. Стоит искать интересное вдохновение и наслаждаться жизнью, пишет Vogue.

Овен

Вы почувствуете прилив энергии и желание получить совершенно новые впечатления. Под влиянием Луны в оппозиции вы можете изменить свои прежние планы и заняться чем-то более интересным. Будьте открыты новым идеям, даже если окружающие предпочитают провести день дома. Попутно вы легко узнаете что-то новое, что может оказаться полезным в ближайшем будущем.

Телец

Вы будете вовлечены в различные важные, хотя и неожиданные, события. Вам может понадобиться помочь кому-то или дать совет по деликатному вопросу. Однако не позволяйте окружающим отдавать вам приказы или диктовать вам, сколько времени вы можете потратить. Солнце в тригоне принесет вам сегодня успех. Не пропустите вечеринку или интересное событие, потому что сегодня может произойти что-то хорошее.

Близнецы

Вы будете любопытны и оптимистичны, поскольку Луна находится в тригоне к вашему знаку. Однако не обещайте никому, что возьметесь за что-нибудь сложное. Ваше настроение лучше всего подходит для развлечений и встреч с друзьями. Воспользуйтесь возможностью для веселых и интересных разговоров. Впечатления других людей дадут вам много пищи для размышлений, и вы даже можете почувствовать духовную связь.

Рак

Вы что-то вспомните, но не будете уверены, что делать. Вместо того чтобы гадать и волноваться, спросите кого-нибудь более опытного. Во второй половине дня больше внимания уделите своему здоровью и физической форме. Вам потребуется больше физических упражнений, но и больше сна. Соединение Марса напоминает вам о необходимости заботиться о себе. Ложитесь спать пораньше, вместо того чтобы играть в игры или смотреть телевизор поздно вечером.

Лев

Не стоит слишком много думать о сложных вещах, вам нужно больше развлечений и отдыха. Позвоните друзьям, ведь кто-нибудь обязательно расскажет вам интересную историю, которая поднимет вам настроение. Однако секстиль Луны благоприятствует поездкам и встречам с друзьями. Если вы занимаетесь искусством или у вас есть художественное хобби, вы почувствуете прилив вдохновения. Вечер – отличное время для свидания; вы будете полны оптимизма и очарования.

Дева

Вы будете рады помогать другим и заниматься общими делами. В вопросах семейных обязанностей вы будете скрупулезны, даже упрямы. Солнце сегодня подскажет несколько интересных решений, поэтому будьте бдительны и, в идеале, советуйтесь с близкими по поводу различных решений. Возможно, вы окажете на кого-то влияние и избежите неприятностей. Марс в секстиле, однако, благоприятствует хорошим идеям в области спорта и отдыха.

Весы

Чтобы быть в хорошем настроении, вам понадобится больше физических упражнений, приключений и новых впечатлений. Соединение Луны поможет вам реализовать эти планы. Вы почувствуете прилив новой энергии. Соединение Меркурия благоприятствует поездкам или встречам с друзьями. Вы будете склонны к шуткам, а ваши идеи покажутся новаторскими и достойными обсуждения. Новые знакомства также окажутся интересными.

Скорпион

Вы случайно узнаете чей-то маленький секрет и удивитесь, что не догадались об этом раньше. Будьте осторожны, ведь эмоции могут подтолкнуть вас к необдуманным решениям; дайте себе время подумать. Не принимайте всё слишком серьёзно, избегайте осуждения и позвольте людям жить своей жизнью. К вечеру атмосфера станет намного спокойнее, и хорошие новости от друзей поднимут вам настроение.

Стрелец

Впереди у вас день, полный интересных событий, хотя планы могут измениться, и может возникнуть некоторая неразбериха. Узнайте больше новостей, встретьтесь с друзьями. Секстиль Луны наконец-то позволит вам почувствовать себя полностью информированным. Однако берегите свои секреты, чтобы не стать предметом жарких споров. Кто-то может очень заинтересоваться тем, с кем вы сейчас встречаетесь или что вас беспокоит. Секстиль Меркурия советует сходить на свидание вместо того, чтобы весь день заниматься уборкой.

Козерог

Вы будете немного подозрительны, особенно если кто-то не хочет обсуждать с вами важные вопросы. Мелочи могут вас расстроить и спровоцировать ссору, поэтому лучше избегать обсуждений до полудня. Тригон Меркурия в любом случае поможет уладить все разногласия. Сосредоточьтесь на своих хобби, искусстве или спорте. Не начинайте споры, и это пойдет на пользу всем.

Водолей

Луна в тригоне пробуждает ваше любопытство. Сегодня вы будете жаждать новых необычных приключений и стремиться познакомиться с людьми за пределами вашего круга общения. Однако вы будете проявлять свою независимость в любой ситуации. Ваш день будет успешным, если вы вспомните об обещаниях, данных своей семье. Не позволяйте упрекам в чем-либо испортить вам настроение.

Рыбы

Не реагируйте зеркально на агрессию или недружелюбие окружающих. Вы не докажете свою правоту, а лишь потеряете ценные силы и время. Важные решения и серьезные шаги принимайте исключительно в спокойной, умиротворенной обстановке. День отлично подходит для погружения в творчество, поиска новых идей и гармонии с внутренним миром.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.