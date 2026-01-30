10-летний Кирилл из Николаева получил ортезы и курс реабилитации в Польше от Фонда Рината Ахметова

Кирилл из Николаева родился с диагнозом ДЦП. Его самая большая мечта – научиться ходить самостоятельно, без боли и трудностей. Мальчик с восхищением смотрит на своих сверстников и представляет день, когда сможет так же свободно двигаться.

Фонд Рината Ахметова поддержал Кирилла на этом непростом пути: мальчику передали ортезы для ног и оплатили курс реабилитации в польской клинике.

Ортезы – это специальные медицинские фиксаторы, которые помогают правильно формировать походку, поддерживают ноги, улучшают равновесие, уменьшают боль и предотвращают деформации. Для детей с ДЦП они являются жизненно необходимыми, ведь позволяют учиться ходить безопасно и эффективно.

Врачи отмечают: именно сейчас для Кирилла наступило так называемое "золотое время", когда лечение может дать решающий результат. Ведь активный рост ребенка впоследствии может значительно усложнить процесс восстановления. Поэтому качественная и регулярная реабилитация в польской клинике и ортезы, предоставленные Фондом Рината Ахметова, имеют критическое значение и могут существенно улучшить состояние ребенка.

Сейчас врачи в Польше также дают обнадеживающие прогнозы: в течение ближайших шести месяцев Кирилл может начать ходить самостоятельно.

"Для Фонда Рината Ахметова всегда было важно помогать детям. История Кирилла – это история борьбы и надежды. Мы понимаем, насколько важно для мальчика вовремя получить ортезы и реабилитацию. Мы верим, что благодаря этому он сможет сделать свои первые уверенные шаги. Это именно та помощь, которая может изменить будущее Кирилла", – отметила Ирина Блажан, главный директор программ Фонда Рината Ахметова.

Для Кирилла путь к мечте – начать ходить – был непростым. Из-за полномасштабной войны мальчик вместе с мамой был вынужден уехать за границу. Постоянный стресс, прерванное лечение и отсутствие системной реабилитации существенно ухудшили его состояние, и мечта сделать первый самостоятельный шаг снова казалась недостижимой.

Важной тогда стала помощь ФК "Шахтер", который оплатил Кириллу сложную операцию в США. После нее мальчик сделал свои первые шаги – неуверенные, но очень важные. Именно они подарили Кириллу и его маме новую надежду.

Фонд Рината Ахметова и в дальнейшем будет оставаться рядом с Кириллом и его семьей, поддерживая мальчика на пути к восстановлению. Впереди – очень важная и длительная работа, от которой зависит будущее и здоровье ребенка.