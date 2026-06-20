10 лет бескомпромиссной преданности Украине: Выговский поздравил КОРД с десятой годовщиной создания

"Корпус оперативно-внезапного действия" сегодня отмечает свой десятый день рождения. За десять лет КОРД прошел путь от создания современного спецподразделения до мощной боевой силы, которая является неотъемлемой составляющей Сил безопасности и обороны Украины. Создано отдельное стрелковое подразделение КОРД.

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Об этом написал глава Нацполиции Иван Выговский в Facebook.

"За десять лет бойцы полиции КОРДа приняли участие в более чем 20 тысячах специальных мероприятий и 149 специальных полицейских операциях. Благодаря их работе задержано более 7 тысяч правонарушителей, среди которых почти две тысячи участников организованных преступных группировок. При их силовой поддержке изъято тысячи единиц оружия, сотни тысяч патронов, гранат, гранатометов, взрывчатки и наркотических веществ, которые могли представлять угрозу жизни людей", – подчеркнул Выговский.

С началом полномасштабного вторжения России бойцы КОРД встали на защиту Украины. Они защищали Киевскую и Харьковскую области, участвовали в освобождении оккупированных территорий, выполняли боевые задачи на самых сложных участках фронта – в Бахмуте, Часовом Яре, Торецке и многих других точках, где решалась судьба нашего государства, отметил глава Нацполиции.

"За мужество и героизм в борьбе с российским агрессором 227 сотрудников КОРДа были награждены государственными наградами. Трое бойцов удостоены высшего звания – Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". К сожалению, часть этих наград вручена посмертно", – напоминает Иван Выговский.

Он вспомнил павших бойцов КОРДа в российско-украинской войне, чье мужество, самоотверженность и любовь к Украине стали примером для будущих поколений защитников.

"Полицейские КОРДа избрали путь служения государству и ежедневно доказывают, что украинский полицейский способен эффективно действовать в самых экстремальных условиях и побеждать там, где от других требуется невозможное. Благодарю каждого и каждую за верность Присяге, профессионализм, стойкость и мужество. Горжусь вами", – завершил поздравление глава Нацполиции.