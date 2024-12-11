Журналисты узнали, кто станет 'Человеком года 2024' по версии журнала Time. Фото

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может стать "Человеком года 2024" по версии журнала Time. Чтобы отметить открытие обложки, политик зазвонит в колокол на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи утром в четверг, 12 декабря.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на три источника. Трамп уже был "Человеком года" по версии Time в 2016 году после победы на президентских выборах. Тогда он стал 13 президентом США, которые получили такое же признание, включая Джо Байдена.

В прошлом году была отмечена американская поп-исполнительница Тейлор Свифт. А в 2022 году "Человеком года" по версии этого журнала стал президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины".

Накануне журнал Time объявил шортлист претендентов на звание "Человек года 2024". В него помимо Трампа вошли вице-президент Камала Харрис, бизнесмен Илон Маск, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, генеральный директор Meta Марк Цукерберг, президентка Мексики Клаудия Шейнбаум.

Time не смог обойтись без России и "заменил" российского диктатора Путина на жену оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии, Юлию Навальную.

Как сообщал OBOZ.UA, журнал Time среди претендентов на звание "Человек года-2023" назвал Путина. Также в прошлогодний список вошли лидер Китая Си Цзиньпин, кукла Барби, певица Тейлор Свифт и еще пять претендентов.

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