Зеленский встретился с французскими рыбаками, которые обеспечивают украинские города антидроновыми сетями. Фото

В понедельник, 17 ноября, президент Владимир Зеленский встретился с французскими рыбаками. Именно они, в частности, обеспечивают украинские города андроновыми сетками.

Об этом говорится в заметке Офиса президента. Отмечается, что Владимир Зеленский в знак благодарности подарил рыбакам часы, а они ему рыболовный фирменный жилет Tout commence au Finistère.

Встреча состоялась в посольстве Украины во Франции. Именно там президент Владимир Зеленский встретился с представителями ассоциации Kernic Solidarites и Национального комитета рыбаков Бретани и Франции.

"Для меня большая честь встретиться и поблагодарить вас лично. Вы люди с большим сердцем", – сказал глава государства.

Президент отметил, что недавно был в Херсоне, в Запорожье и на востоке Украины, и везде сетки, которые передали ассоциация и комитет, помогают защищать жизнь от российских дронов.

"Для меня сегодня было одинаково важно поблагодарить людей, которые делают системы ПВО, и обычных людей, но с чрезвычайным видением и теплом, которые так нас поддерживают. За свои деньги вы передали более 200 километров сеток для украинских дорог и создали такие безопасностные, логистические маршруты. И это для нас очень важно. Я думаю, вы даже не представляете, сколько людей было сохранено благодаря вашей помощи", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Представители ассоциации и комитета отметили смелость и стойкость украинского народа в борьбе против российской агрессии. Они отметили, что уже четыре раза были в Украине и будут продолжать помогать украинцам столько, сколько будет необходимо. В частности, ассоциация и комитет работают над дополнительным финансированием.

Ранее сообщалось, что в рыболовных портах Бретани (Франция) ежегодно накапливается около 800 тонн изношенных сетей. Рыбаки нашли для них новое применение: теперь эти сети отправляют в Украину, чтобы создать из них тоннели для защиты военных и гражданских от российских FPV-дронов.

Визит Зеленского во Францию – что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 ноября, прибыл с официальным визитом во Францию. Он встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров стран состоялась на авиабазе 107 в Виллакубле, пригороде Парижа.

После торжеств главы двух государств подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству относительно приобретения Украиной оборонного оборудования.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что украинским пилотам, которые работают на французских истребителях Mirage, не придется дополнительно учиться управлять новыми машинами Rafale. Это одно из главных преимуществ будущего пополнения ВС Украины.

Также президент Владимир Зеленский вместе со своим коллегой Эммануэлем Макроном посетили украинско-французский форум по вопросам совместного производства дронов в Париже. Там лидеры стран в частности обсудили возможные направления совместного производства БПЛА – создание совместных предприятий и инвестиции.

По итогам визита украинский лидер отметил, что это был "один из самых результативных визитов" в этом году. Он добавил, что это новый уровень отношений Украины с Францией.

Как сообщал OBOZ.UA, заключенное между президентами десятилетнее соглашение позволяет Украине покупать французскую военную технику, а также там предусмотрен пункт о совместной разработке новых проектов между оборонными отраслями Киева и Парижа.

