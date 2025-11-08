'Это поможет спасти жизнь': как рыбаки из Франции помогают защищать украинцев от российских дронов

В рыболовных портах Бретани(Франция) ежегодно накапливается около 800 тонн изношенных сетей. Рыбаки нашли для них новое применение: теперь эти сети отправляют в Украину, чтобы создать из них тоннели для защиты военных и гражданских от российских FPV-дронов.

Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités уже отправила в Украину около 280 км таких сетей. Об этом сообщает The Guardian.

Применение сеток на фронте

Издание рассказывает, что сначала такие сетки использовали для защиты медицинских лагерей вблизи линии фронта. Однако сейчас из них сооружают антидронные тоннели вдоль дорог, мостов и возле больниц. Когда FPV-дрон попадает в такую сетку, его пропеллеры запутываются в ней, поэтому вероятность прямого попадания в объект снижается.

Пресс-секретарь 93-й отдельной механизированной бригады Ирина Рыбакова отметила, что по всей территории Донецкой области устанавливаются туннели из сетки для борьбы с беспилотниками.

"Сетки – это не панацея. Они являются лишь одним из элементов защиты от дронов", – добавила женщина.

Рыболовные сетки используют и для покрытия окопов и транспортных средств. Куски сетки крепят к украинским дронам, чтобы те набрасывали их на вражеские, парализуя устройство.

Как сети из Франции попали в Украину

Для вылова определенных видов рыбы французские рыбаки из региона Бретань используют сети из конского волоса. Такая сеть изнашивается за год или два, а затем не подлежит восстановлению. Несколько компаний, которые ранее перерабатывали их закрылись, поэтому ежегодно возникала проблема утилизации 800 тонн рыболовных сетей.

"В этом регионе нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний, которые их перерабатывают, закрылись. Если они им (украинцам – ред.) нужны для создания стен против дронов и спасения жизней в Украине, они могут их получить", – отметил Жерар Ле Дюфф, президент Kernic Solidarités.

Свою помощь Украине благотворительная организация Kernic Solidarités начала с доставки одежды, еды и лекарств. Узнав о потребности в сетях, рыболовное сообщество присоединилось к их сбору.

"Сетки, которые мы посылаем, изготовленные из конского волоса и используются для глубоководной рыбалки, чтобы ловить морского черта, который достаточно мощный и бьет по сетям с силой, подобной силе дрона", – рассказал Кристиан Абазию, ответственный за логистику в Kernic Solidarités.

"Они (рыбаки – ред.) гордятся тем, что их использованные материалы помогут спасти жизни", – отметил Жан-Жак Танги, бывший президент комитета по вопросам рыболовства Финистера.

Однако, по словам Абазию, организации не хватает средств для новых поставок сетей в Украину. Сейчас ведутся переговоры, чтобы Украина отправила грузовики для вывоза и доставки сетей.

"Мы поможем достать сетки и загрузить их, но у нас нет бюджета, чтобы продолжать самостоятельно организовывать конвои", – сообщил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, во время рабочей поездки в Донецкой и Днепропетровской областях премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале установки антидронових сеток вдоль ключевых дорог и подъездов. По ее словам, эти меры имеют целью снизить риск ударов беспилотников по логистическим артериям и защитить гражданскую инфраструктуру и военные позиции.

