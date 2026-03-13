Здание затянуло черным дымом: в США машина въехала в синагогу, погиб водитель

В городе Вест-Блумфилд в штате Мичиган в четверг произошла стрельба возле синагоги "Храм Израиля" (Temple Israel). Мужчина на пикапе врезался в здание и прорвался внутрь, после чего его нашли мертвым в транспортном средстве. Инцидент произошел днем 12 марта.

Видео дня

По данным NPR, о смерти подозреваемого сообщили федеральные и местные правоохранители. На место прибыли десятки полицейских и спасателей, а жителей в радиусе около одной мили попросили оставаться в укрытиях.

Шериф округа Окленд Майк Бушар рассказал журналистам, что мужчина сначала подъехал к зданию синагоги на пикапе, после чего между ним и охраной возникла стрельба.

По словам шерифа, автомобиль протаранил дверь, прорвался внутрь и проехал по коридору здания, где его остановили сотрудники безопасности. Тело мужчины нашли уже в машине. Бушар добавил, что пока непонятно, от чего именно погиб водитель, но "что-то загорелось внутри автомобиля".

Реакция властей

В синагоге Temple Israel заявили, что все люди, которые находились в здании, остались живы. По данным администрации, в детском центре при храме на тот момент было 140 детей, а также учителя и персонал.

В сообщении на странице организации указано, что сотрудники безопасности остановили нападавшего. "Temple Israel стал жертвой вооруженного нападающего, которого остановили наши сотрудники безопасности. Наши учителя действовали по инструкциям и смогли сохранить спокойствие детей", – говорится в заявлении.

Губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер назвала событие болезненным для общины. Она заявила, что еврейская община штата имеет право жить и исповедовать свою веру в безопасности, а антисемитизм и насилие "не имеют места в Мичигане".

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали о ситуации. Во время выступления в Белом доме он сказал, что власти расследуют нападение и пытаются выяснить все обстоятельства.

Ход событий

По словам шерифа Бушара, во время инцидента автомобиль сбил одного из охранников возле здания. Мужчина потерял сознание и его госпитализировали, однако врачи ожидают, что он выздоровеет.

После прорыва автомобиля в помещении появился густой черный дым, который был виден над зданием. Правоохранители предполагают, что возгорание произошло внутри транспортного средства.

Директор детройтского офиса Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам Джеймс Дейр подтвердил смерть подозреваемого. В то же время следователи пока не могут сказать, было ли нападение связано с терроризмом.

Федеральное бюро расследований сообщило, что его агенты работают на месте происшествия. Глава ФБР Каш Пател отметил, что сотрудники реагируют на инцидент с наездом автомобиля и стрельбой.

Полиция штата Мичиган после происшествия объявила об усилении патрулирования возле других культовых сооружений в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Россия тестировала возможность организации терактов на борту пассажирских самолетов, которые совершали рейсы из Европы в США и Канаду. Были обнаружены зажигательные устройства и задержаны подозреваемые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!