Трамп передумал смягчать санкции против Ирана: что на него повлияло

Президент США Дональд Трамп обиделся на заявления верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и решил не смягчать санкции, введенные в отношении этой страны. Он заявил, что работал над этим, но остановился после "вопиющих и глупых" высказываний Хаменеи.

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Трамп поделился этим на странице в Truth Social 27 июня. Сначала он задался вопросом: "Почему так называемый верховный лидер измученной войной страны Иран аятолла Али Хаменеи так нагло и глупо заявил, что он выиграл войну с Израилем, когда он знает, что его заявление – ложь?"

Напомним: Хаменеи утверждал, что США преувеличили последствия ударов по иранским ядерным объектам. Более того, он угрожал повторить "пощечину", которую Тегеран якобы нанес американской армии на Ближнем Востоке.

Трамп возмутился: "Как человек большой веры, он не должен лгать".

По его словам, Вашингтон в течение нескольких дней работал над возможным смягчением санкций и над другими мерами, которые могли бы помочь Тегерану "быстро и окончательно восстановиться".

И вместо спасибо, пожаловался американский глава, от Ирана он получил "заявление, полное гнева, ненависти и отвращения". После этого Трамп немедленно прекратил все усилия по снижению давления на Иран.

В своем посте президент США снова повторил, что американские удары по иранским ядерным объектам были эффективными.

"И я точно знал, где он [Хаменеи] укрылся, и не позволил бы Израилю или Вооруженным силам США – безусловно, величайшим и сильнейшим в мире – лишить его жизни", – написал Трамп. Он добавил, что спас верховного лидера Исламской Республики "от очень отвратительной и позорной смерти".

Он также заявил, что приказал Израилю отозвать самолеты, готовые нанести масштабный удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел, произошедший уже после "режима тишины".

В заключение Трамп предупредил: если Тегеран не вернется к соблюдению международных норм, то ситуация для него "только ухудшится".

"Они всегда такие злые, враждебные и несчастные, и посмотрите, что это им дало – выжженная, взорванная страна без будущего, разгромленная армия, ужасная экономика и смерть вокруг них. У них нет надежды, и будет только хуже!" – написал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана. В Пентагоне и Белом доме расхвалили эту операцию, заявив, что она отбросила Тегеран на много лет назад в программе создания ядерного оружия.

– Однако агентство Reuters, ссылаясь на отчет американской разведки, написало, что ядерный потенциал Ирана не уничтожен – мол, удары США отсрочили создание ЯЗ всего лишь на несколько месяцев.

– Со своей стороны президент США Дональд Трамп утверждает, что власти Ирана якобы не могли ничего вывезти с ядерных объектов до того, как на них была проведена атака. Потому что это заняло бы очень много времени и было опасно, объяснил он.

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