'Заслуживает смертной казни': Трамп объявил о задержании убийцы Чарли Кирка

12 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что предполагаемый убийца американского блогера, активиста MAGA Чарли Кирка задержан. Трамп предпочел бы, чтобы злоумышленника приговорили к смертной казни.

В эфире прореспубликанского Fox News журналистка спросила, есть ли какие-то новости касательно расследования. Глава Белого дома ответил утвердительно.

"Да. Я могу сказать – думаю, просто чтобы защитить нас всех, и чтобы на Fox News и на нас всех не подали в суд и тому подобное, – что с высокой степенью уверенности мы держим его под стражей", – сообщил американский президент, имея в виду подозреваемого.

"Все прекрасно поработали. Мы сотрудничали с местной полицией, губернатором. Все прекрасно поработали. Знаете, найти кого-то, когда начинаешь абсолютно из ничего... И мы начали с видео, но это было почти бесполезно. Мы увидели, что там, на крыше, кто-то был. И столько работы было сделано за последние 2,5 суток. Знаете, это на самом деле удивительно, когда начинаешь с этого, а потом вдруг тебе везет или проявляется талант или что-то такое. Но да, я думаю, что мы в отличной форме", – добавил Трамп.

Он выразил надежду, что суд докажет вину фигуранта. "И я надеюсь, он получит смертную казнь", – заявил президент Соединенных Штатов.

Что известно об убийстве Чарли Кирка

Напомним: преступление произошло 10 сентября в Университете долины Юты (город Орем), и сначала правоохранители, по сообщениям СМИ, подозревали в стрельбе невиновного мужчину. Его задержали на месте происшествия, но оказалось, что "взяли" не того.

В Кирка выстрелили на публике, когда он выступал на пресс-конференции. Пуля попала в шею, и вскоре мужчина скончался в больнице.

На кадрах, опубликованных ФБР, видно, что подозреваемый поднялся на крышу здания, произвел выстрел, а затем прыгнул вниз и убежал. Пистолет и боеприпасы он оставил в лесу неподалеку от университета.

Дополняется...