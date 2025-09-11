'Будет очень большая толпа': Трамп посмертно наградит убитого накануне Кирка медалью свободы

Сторонник президента США Дональда Трампа, американский блогер и активист Чарли Кирк, которого 10 сентября подстрелили во время мероприятия в университетском городке в штате Юта, умер в больнице. Глава Белого дома заявил, что посмертно наградит его Президентской медалью Свободы.

Об этом Трамп сказал в четверг, 11 сентября во время брифинга. Он назвал Кирка "великаном своего поколения" и "поборником свободы".

Президент США подчеркнул, что дата церемонии награждения будет объявлена позже, но заверил, что событие соберет очень большое количество людей.

"Я рад объявить, что вскоре посмертно награжу Чарли Кирка президентской медалью Свободы. Дата церемонии будет объявлена позже. И я могу гарантировать только одно: у нас будет очень большая толпа, очень, очень большая", – сказал Дональд Трамп.

Что представляет собой Президентская медаль Свободы

Президентская медаль Свободы (Presidential Medal of Freedom) была установлена президентом США Гарри Трумэном в 1945 году для награждения гражданских лиц за заслуги во время Второй мировой войны. Но после окончания войны медаль потеряла свою актуальность.

В 1963 году президент Джон Ф. Кеннеди издал указ о возрождении церемонии вручения Президентской медали Свободы и расширил сферы вручения награды. Медаль стала вручаться за выдающийся вклад в общественную жизнь, образование, науку, дипломатию, бизнес, литературу, религию, искусство, спорт и другие гражданские сферы жизни США.

За годы существования награды ее получили более 20 тысяч человек. Большинство из них — известные американцы. Но гражданство США не является строгим требованием для вручения этой медали. Так, в свое время были награждены Маргарет Тэтчер (премьер-министр Великобритании в 1979—1990 гг.), Анвар Садат (президент Египта в 1970—1981 гг.), Лех Валенса (президент Польши в 1990—1995 гг.) и другие.

Среди награжденных были: Нейл Армстронг (1969), Жак-Ив Кусто (1985), Уолт Дисней (1964), Кирк Дуглас (1981), Одри Хепберн (1992), Джон Уэйн (1980, посмертно), Джон Стейнбек (1964), Пласидо Доминго (2002), Дюк Эллингтон (1969), Элла Фицджеральд (1992), Б.Б. Кинг (2006), Джеки Робинсон (1984), Фрэнк Синатра (1985), Мартин Лютер Кинг (1977, посмертно), Тони Блэр (2009), Нельсон Мандела (2002), Дональд Рамсфелд (1977), Ричард (Дик) Чейни (1991), Джон Ф. Кеннеди (1963, посмертно), Рональд Рейган (1993), Мать Тереза (1985), папа римский Иоанн-Павел II (2004) и многие другие.

За что в Украине критиковали Кирка

Чарли Кирк был известен своими консервативными взглядами, критикой либеральных идей, а также распространением фейковой информации об Украине. Он активно выступал за прекращение финансовой помощи нашей стране и часто продвигал пророссийские нарративы.

Кирк называл войну России против Украины "пограничным конфликтом". Он считал Зеленского "марионеткой ЦРУ", который якобы блокирует мирные договоренности и критиковал отсутствие выборов во время войны.

Также Кирк заявлял, что Украина не сможет победить Россию. Он призвал к прекращению помощи Киеву, заявляя что финансирование Украины создает риски для Европы из-за наплыва беженцев и возможной угрозы терроризма.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 сентября, в США был убит американский блогер и активист Чарли Кирка во время его визита в Университет Юты. Ему выстрелили в шею прямо во время пресс-конференции, от полученного ранения Кирк скончался в больнице.

