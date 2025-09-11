Распространял фейки об Украине и женился на королеве красоты: кто такой Чарли Кирк и как его идеи обернулись для трамписта трагическим концом

В среду, 10 сентября, в США убили политического блогера и сторонника Дональда Трампа – Чарли Кирка. Активисту выстрелили в шею прямо во время его пресс-конференции, а от полученного ранения он скончался в больнице. По информации директора Федерального бюро расследований Кеша Пателя, подозреваемый в совершении преступления находится под стражей.

Чарли Кирк был известен своими консервативными взглядами, критикой либеральных идей, а также распространением фейковой информации об Украине. Он активно выступал за прекращение финансовой помощи нашей стране, более того, нередко продвигал пророссийские нарративы. Что известно о погибшем блогере читайте в материале OBOZ.UA.

Кто такой Чарли Кирк

Чарльз Джеймс Кирк – 31-летний американский консервативный активист, публицист и медийная персона. Он родился 14 октября 1993-го в поселке Арлингтон-Хайтс. Во время учебы в средней школе Кирк был волонтером в предвыборной кампании в Сенат США республиканца Марка Кирка, с которым не имеет родственных связей.

Уже в старших классах блогер организовал акцию против повышения цен на печенье в своем учебном заведении, а затем написал эссе для сайта Breitbart News, где раскритиковал учебники за якобы либеральную предвзятость. Благодаря произведению его пригласили на канал Fox Business.

Вскоре Чарли Кирк поступил в колледж Harper College возле Чикаго, однако бросил учебу, не получив диплома. Затем он хотел получить высшее образование в Бенедиктинском университете, а во время празднования дня молодежи встретил пенсионера Билла Монтгомери, который был кандидатом в законодательные органы и поощрил его окунуться в политику. Совсем скоро Кирк стал одним из основателей Turning Point USA – некоммерческой организации, которая активизирует консервативную молодежь в кампусах учебных заведений США.

Как идеи активиста обернулись для него трагическим концом

Чарли Кирка неоднократно обвиняли в распространении теорий заговора. Он распространял фейковую информацию о COVID-19, в частности, после проигрыша Трампа на выборах в 2020 году заявлял, что результаты были "сфальсифицированы". Позже он неоднократно демонстрировал приверженность к 47-му президенту США, более того, был близким союзником многих людей в его окружении.

Чарли Кирк был активным защитником права на владение оружием. В 2018 году, после стрельбы в средней школе Паркленда, один из учеников пригласил его выступить на мероприятии по поддержке оружия в учебных заведениях. Тогда событие было отменено. Однако активист заявлял, что для предотвращения стрельбы в школах и университетах можно использовать оружие, например, охранникам.

Такая позиция активиста стала для него роковой. Именно из-за огнестрельного оружия и оборвалась его жизнь.

Личная жизнь политического блогера

Избранницей Чарли Кирка была бизнесвумен и победительница конкурса красоты "Мисс Аризона США 2012" – Эрика Францве. Они познакомились в 2019-м, а уже через год объявили о помолвке. Свадьбу влюбленные сыграли 8 мая 2021 года. Церемонию пара организовала в городе Скоттсдейл, штат Аризона.

Впервые Чарли Кирк и Эрика Францве стали родителями в 2022 году. Тогда на свет появилась их дочь. В 2024-м бизнесвумен родила активисту сына.

Что Кирк говорил об Украине

Политический блогер всегда резко критиковал любую военную или финансовую помощь Украине от США. Кроме того, по информации Центра противодействия дезинформации, активист часто распространял тезисы российской пропаганды. Позволял себе Кирк и негативно высказываться о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Трамп знает правду о Зеленском. Он – марионетка ЦРУ, которая отправила свой народ на бессмысленную бойню", – выдал блогер.

Чарли Кирк считал, что Вашингтон "совершает ошибку", когда рассматривает Россию как врага. В то же время он заявлял, что "не любит РФ и российского диктатора Владимира Путина". Кстати, кровавую войну, которую начала страна-агрессор на территории Украины, активист называл "пограничным спором".

"Мне кажется странным, сколько денег и внимания тратится на Россию, в то время как почти никто из вас в этом зале не терял друга из-за российской власти, но у многих есть друзья или родственники, которые погибли из-за наркотиков от картелей и компартии Китая, из-за фентанила, поступающего в наши города. И страна должна выбирать, на каких врагах сосредоточиться", – говорил Кирк.

