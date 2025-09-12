Прыгнул с крыши здания: ФБР показало кадры побега предполагаемого стрелка с места убийства Чарли Кирка. Видео

10 сентября 2025 года в Университете долины Юты произошла стрельба, в которой пострадал американский консервативный блогер Чарли Кирк. Во время пресс-конференции мужчину ранили в шею, и впоследствии он скончался в больнице.

Федеральное бюро расследований обнародовало кадры с места инцидента. Об этом сообщила пресс-служба ФБР.

Что показало видео ФБР

На кадрах видно, как подозреваемый поднялся на крышу здания, выстрелил в Кирка, а затем прыгнул вниз и убежал. Пистолет и боеприпасы он оставил в лесу недалеко от университета.

Следователи зафиксировали на крыше отпечатки обуви, предплечий и ладоней, которые могут стать важными доказательствами. ФБР призывает всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться с бюро.

Ранее полиция штата Юта в США вместе с ФБР распространили фото подозреваемого по делу о стрельбе во время дебатов в университете, где погиб Чарли Кирк.

Правоохранители обещают вознаграждение $100 000 за помощь в его поиске. Официально имя разыскиваемого лица пока не называют. Известно лишь, что следователи отследили его маршрут до и после стрельбы, однако пока поиски продолжаются.

Кто такой Чарли Кирк

Кирк, 31 год, является основателем Turning Point USA, организации, которая популяризирует консервативные идеи среди молодежи. Он был отцом двоих детей, активным сторонником Дональда Трампа и влиятельной фигурой в консервативных кругах США.

Известный своей критикой либеральных политических инициатив, Кирк выступал против финансовой помощи Украине и американских поставок оружия, называя войну России в Украине "пограничным спором".

Как сообщал OBOZ.UA, 10 сентября, в США был убит американский блогер и активист Чарли Кирк во время его визита в Университет Юты. Ему выстрелили в шею прямо во время пресс-конференции, от полученного ранения Кирк скончался в больнице.

