Зарядить Tesla можно будет за криптовалюту: выбрали не биткоин

Компания Tesla разрешила оплачивать криптовалютой услуги станции суперподзарядки своих электромобилей в Лос-Анджелесе. Однако для этого будет использоваться не биткоин, а мем-коин Dogecoin (DOGE).

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Станция появится в районе Голливуд. Как сообщил на своей странице в соцсети X основатель бренда одежды Twin Birch Сойер Мерритт, строительство продвигается успешно – открытие объекта запланировано на конец 2024 года.

На территории станции суперподзарядки также будут расположены закусочная и автокинотеатр, где также будут принимать криптовалюту DOGE, что должно повысить практическую ценность этого актива.

Tesla Superchargers – это сеть станций для сверхбыстрой зарядки аккумуляторных батарей електромобілей Tesla. За счет повышенной мощности (120-135 кВт вместо примерно 43 кВт в обычных зарядных станциях) процесс зарядки ускоряется примерно в 8 раз. Располагаются станции в трех регионах: Северной Америке, Европе и Азии. Всего было построено около 6 тысяч таких станций.

Гендиректор Tesla Илон Маск неоднократно высказывался в поддержку Dogecoin, называя эту криптовалюту одной из немногих, у которых есть будущее. В целом, миллиардер регулярно упоминает DOGE в своем микроблоге X, что, как правило, придает стимул росту стоимости этого виртуального токена.

Ранее OBOZ.UA писал, что такое отношение к этой криптовалюте послужило поводом для группового судебного иска к Илону Маску. Недовольные инвесторы обвинили его в поддержке финансовой пирамиды и потребовали $258 млрд компенсации. Адвокаты миллиардера назвали твиты их подзащитного слишком расплывчатыми для того, чтобы их можно было рассматривать в качестве доказательства мошенничества.

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