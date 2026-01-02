Запуск дронов с палубы: Китай превращает грузовые суда в 'авианосцы': Китай превращает грузовые суда в 'авианосцы'

В Китае превратили в арсенальный корабль обычное коммерческое грузовое судно – теперь 97-метровый контейнеровоз ZHONGDA 79 стал ракетным авианосцем. Сейчас судно находится в Шанхае, в акватории государственной верфи Hudong–Zhonghua Shipbuilding, которая является дочерней компанией China State Shipbuilding Corporation.

Никакой официальной информации по этому поводу в КНР не обнародовали. Однако специалисты заметили, как на контейнеровозе были установлены пусковые ракетные установки. А теперь, как отмечает TWZ, к ракетным добавились установки запусков дронов.

Настоящий арсенальный корабль

По утверждению специалистов, скрытые под контейнерами установки способны на общий залп в 60 ракет. Потенциально такие ракетные установки способны осуществлять пуски широкой номенклатуры вооружения, в том числе противокорабельных, крылатых, гиперзвуковых и зенитных ракет.

Теперь ZHONGDA 79 оборудован и модульными мобильными катапультами EMALS с электромагнитной системой запуска летательных аппаратов. Катапульты способны запускать в воздух современные боевые дроны с фиксированным крылом.

Более того, в январе этого года (ранее их на борту не было) на палубе судна были замечены и дроны модели CCA.

Кроме того, ZHONGDA 79 вооружен 30-мм зенитным артиллерийским комплексом ближнего действия Type 1130 CIWS, а также пусковыми установками ложных целей Type 726.

Китай за "мир во всем мире"

И ракетные, и беспилотные пусковые установки замаскированы в стандартных морских контейнерах, на которых можно увидеть надпись: "Морское возрождение китайской нации и концепция общего океанского будущего для человечества".

По состоянию на данный момент ZHONGDA 79 не числится в составе военно-морских сил армии Китая или вспомогательного флота. Таким образом, фактически вооруженное судно сохраняет статус гражданского.

"Контейнеровоз" также оборудовали большой вращающейся радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой, и дополнительной радиолокационной или коммуникационной антенной под радиопрозрачным куполом.

Такой набор вооружения и сенсоров позволяет рассматривать ZHONGDA 79 как пример практической реализации Arsenal Ship – американской концепции арсенального корабля. Ключевая идея этой концепции, сформулированной в США еще в середине 1980-х годов, заключается в создании относительно дешевой платформы-носителя большого количества ракетного вооружения.

Что предшествовало

ZHONGDA 79 длительное время не выполнял регулярных внутренних рейсов. С апреля по август прошлого года судно находилось на дооборудовании на верфи в Лунхае. В августе контейнеровоз был пришвартован в Шанхае, где и проходил финальный этап превращения судна в арсенальный корабль.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Китае сверхбыстрыми темпами идет разработка истребителя Chengdu J-36 шестого поколения (по западной номенклатуре) – Пекин за последний год сделал уже три прототипа. Для сравнения, в США обещают поднять в небо свой Boeing F-47 только в 2028 году.

