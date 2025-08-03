'Заложников необходимо освободить': Каллас призвала положить конец правлению ХАМАС в секторе Газа

Цивилизованный мир продолжает реагировать на зверства, которым подвергаются израильские заложники в секторе Газа. Представители Евросоюза призывают освободить людей и положить конец правлению террористов ХАМАС.

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В частности, заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас констатировала, что все заложники должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Об этом она заявила в социальной сети Х.

Террористы издеваются над людьми

Террористическая группировка ХАМАС похвасталась тем, что содержит заложников в адских условиях и заставляет людей рыть себе могилы. Боевики опубликовали шокирующие кадры с заложником Эвьятаром Давидом. Его семья заявила, что видео демонстрирует, что мужчину намеренно морят голодом.

На жутких кадрах мужчина говорит слабым голосом, произнося реплики, вероятно, продиктованные ему его похитителями. Также видно, как он роет яму, которая, как он опасается, станет его собственной могилой.

Реакция Евросоюза

Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас констатировала, что кадры с израильскими заложниками ужасают и разоблачают варварство ХАМАС. Она заявила, что все заложники должны быть немедленно и безоговорочно освобождены.

"ХАМАС должен разоружиться и положить конец своему правлению в Газе. В то же время необходимо обеспечить доставку крупномасштабной гуманитарной помощи нуждающимся", – заявила Каллас.

Что предшествовало

Арабские страны обратились к террористической группировке ХАМАС с требованием сложить власть в секторе Газа. С таким заявлением выступили Катар, Саудовская Аравия и Египет. Эти страны призвали палестинскую террористическую группировку к самороспуску.

Напомним, премьер-министр Израиля раскритиковал своего британского коллегу Кира Стармера из-за объявления планов признания палестинского государства. Израильтянин заявил, что это "вознаграждает ужасный терроризм ХАМАСа и наказывает его жертв".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналогичное (но без требований) заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Он также заявил, что Париж признает Палестину государством в сентябре во время Генассамблеи ООН, и призвал к демилитаризации ХАМАС.

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