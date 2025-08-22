'Займусь делом': Трамп заявил, что лично будет патрулировать улицы Вашингтона вместе с полицией и военными

В четверг, 21 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что лично будет патрулировать улицы Вашингтона вместе с полицией и военными. Впрочем, пока неизвестно, что получилось из этого перформанса американского лидера.

Он отметил, в частности,"что сегодня вечером куда-то пойдет". Об этом он заявил в телефонном интервью Тодду Старнсу. Его цитирует Washington Post.

"Я сегодня вечером куда-то пойду, это секрет, но я пойду. Я собираюсь выйти сегодня с полицией и с военными, конечно", — заявил Трамп.

Он также похвалил американских нацгвардейцев, заявив, что они делают"фантастическое дело" и добавил, что он вместе с ними "займутся делом".

10 августа, президент США Дональд Трамп анонсировал меры, которые, по его словам, сделают американскую столицу Вашингтон "безопаснее и красивее". Речь идет прежде всего о борьбе с бездомными и преступниками.

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о развертывании Национальной гвардии в городе Вашингтон (округ Колумбия) с целью"очистки улиц от преступников и бездомных". Он считает, что это переведет столицу страны под прямой федеральный контроль.

21 августа вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали во время раздачи гамбургеров бойцам Национальной гвардии в Вашингтоне. Во время фотосессии с военнослужащими на вокзале в адрес политика кричали "Свободу Вашингтону"

