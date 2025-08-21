Под крики 'Свободу Вашингтону': Джей Ди Вэнса освистали при раздаче гамбургеров нацгвардейцам в США. Видео

Вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали во время раздачи гамбургеров бойцам Национальной гвардии в Вашингтоне. Во время фотосессии с военнослужащими на вокзале в адрес политика кричали "Свободу Вашингтону".

Видео дня

После этого Вэнс возмутился, что некоторые американцы протестуют против политики, обеспечивающей безопасность людей. Об этом сообщает The Guardian.

Подробности инцидента

Импровизированный митинг произошел во время акции, в рамках которой Вэнс раздавал бургеры военнослужащим. Предполагалось, что это будет жест поддержки и благодарности, однако, по мере того как он приближался к толпе, послышались неодобрительные возгласы и свист. Некоторые из присутствующих откровенно выражали свое недовольство и выкрикивали оскорбления.

Вэнса освистали, выкрикивая "Свободу Вашингтону!" во время фотосессии с военнослужащими Национальной гвардии на вокзале Юнион-Стейшн в Вашингтоне. Толпа скандировала лозунги, такие как "Свободу Вашингтону!" и "От Вашингтона до Палестины оккупация – преступление". Некоторые также выкрикивали ругательства, когда Вэнс вошел в здание Union Station, а затем попытался поговорить с журналистами.

На вопрос, почему войска находятся на станции, а не в тех районах города, где уровень преступности статистически выше, Вэнс ответил, что там полно "бродяг, наркоманов, бездомных и психически больных" и что посетители не чувствуют себя в безопасности.

Комментируя протесты, Вэнс удивился, что некоторые группы людей протестуют против политики, обеспечивающей безопасность людей, хотя они никогда в жизни не чувствовали опасности". В свою очередь, советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер назвал участников акции протеста "сумасшедшими коммунистами".

"Мы не будем обращать внимания на этих глупых белых хиппи, которым нужно пойти домой и вздремнуть, потому что им всем за 90, и вернёмся к делу защиты американского народа и жителей Вашингтона", – сказал Миллер.

Что предшествовало

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп федерализовал столичное полицейское управление Вашингтона и поручил главе Пентагона мобилизовать войска национальной гвардии, заявив, что он борется с "преступностью, кровопролитием, хаосом и нищетой" в беззаконной столице страны. По предварительным оценкам, в Вашингтоне развернуто около 1900 военнослужащих, более половины из них прибыли из штатов, контролируемых республиканцами, включая Луизиану и Южную Каролину.

Как сообщал OBOZ.UA, Вэнс заверил, что Белый дом не будет вести переговоры с Российской Федерацией о завершении войны без Украины или Европы. Вице-президент Соединенных Штатов Америки заверил в этом Владимира Зеленского и союзников.

