Бездомные должны уехать немедленно: Трамп похвастался планом 'очистки' Вашингтона

Президент США Дональд Трамп анонсировал меры, которые, по его словам, сделают американскую столицу Вашингтон "безопаснее и красивее". Речь идет прежде всего о борьбе с бездомными и преступниками.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Он сообщил, что в понедельник, 11 августа, в Белом доме состоится пресс-конференция, посвященная этому вопросу.

Что хочет сделать Трамп

Американский президент заявил, что он сделает столицу США "безопаснее и красивее, чем она была когда-либо раньше".

Для этого бездомные должны немедленно уехать из Вашингтона. "Мы предоставим вам места для проживания, но ДАЛЕКО от столицы", – пообещал Трамп.

Что же касается преступников, то им, по словам политика, никуда ехать не нужно.

"Мы посадим вас в тюрьму, где вам и место. Все произойдет очень быстро, как и на границе", – написал президент.

"Это будет проще – будьте готовы! Не будет никакого "МИСТЕРА ХОРОШЕГО ПАРНЯ". Мы хотим вернуть нашу столицу. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – добавил он.

