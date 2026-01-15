Задействовали более тысячи полицейских: в Германии прошла волна обысков в маникюрных салонах

В Германии правоохранители провели масштабную спецоперацию против сети маникюрных салонов, которые, по данным следствия, использовали нелегальный труд иностранцев. К рейдам привлекли более тысячи полицейских, таможенников и следователей. Расследование охватывает сразу несколько регионов страны.

Обыски 14 января на территории Северного Рейна-Вестфалии, Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Нижней Саксонии провели немецкие правоохранительные органы и таможенная служба ФРГ. Информацию обнародовало Deutsche Welle.

Всего силовики проверили около 50 жилых, офисных и коммерческих объектов, связанных с деятельностью сети маникюрных салонов. Следствие считает, что через эти заведения в течение длительного времени организованно незаконно ввозили в Германию граждан Вьетнама, которых затем использовали как дешевую рабочую силу. Работники не имели легального статуса, а часть их зарплат, по версии следователей, систематически присваивали.

Ключевым фигурантом дела является 56-летний житель Дюссельдорфа, который более 15 лет руководил сетью салонов. Его подозревают в организации канала нелегальной миграции, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении в отношении наемных работников. Вместе с ним задержали еще двух женщин, которые занимали руководящие должности в салонах.

Кроме того, правоохранители проверяют возможную причастность еще по меньшей мере 24 человек. По предварительным оценкам, из-за деятельности этой схемы бюджеты и социальные фонды Германии недополучили более семи миллионов евро. Расследование продолжается.

