Забрал у сына Nintendo и сказал ложиться спать: в США 11-летнего мальчика подозревают в убийстве своего отца

В штате Пенсильвания (США) 11-летнему мальчику предъявили обвинение в том, что он застрелил своего отца. Инцидент произошел в городе Данканнон, округ Перри, после того, как мужчина отобрал у сына игровую консоль Nintendo Switch.

Об этом стало известно из судебных документов, полученных и опубликованных WGAL News8. В них указано, что этот случай иллюстрирует, насколько легко дети могут получить доступ к оружию в США, где огнестрельное оружие является очень распространенным.

Что известно об инциденте

Около 03:20 утра полицейские прибыли в дом на улице Саут-Маркет и обнаружили 42-летнего Дугласа Дитца мертвым в результате огнестрельного ранения в голову. Его нашли в постели в спальне, которую он делил с женой – эта комната была соединена со спальней их сына шкафом.

Полиция установила, что подозреваемым является 11-летний сын Дугласа, Клейтон Дитц. Супруги усыновили мальчика в 2018 году.

Жена Дугласа рассказала полиции, что спала, когда ее разбудил громкий шум, и она почувствовала запах, похожий на запах фейерверков. Она сказала, что попыталась разбудить Дугласа, но он не двигался. Затем она почувствовала, как она подумала, как капала вода, но когда включила свет, поняла, что это была кровь.

Полиция сообщила, что Клейтон вошел в спальню и крикнул: "Папа умер". Полицейские, прибывшие на место происшествия, также сказали, что слышали, как Клейтон сказал матери: "Я убил папу".

Накануне супруги легли спать вскоре после полуночи, спев Клейтону "С днем рождения". Подозреваемый рассказал следователям, что провел хороший день с родителями."Когда отец сказал ему, что пора спать, он разозлился на него", – говорится в документах.

Жена погибшего сообщила правоохранителям, что в спальне был сейф для оружия, но, по словам следователей, она отрицала, что знает, где хранился ключ. Клейтон же сказал, что нашел ключ в ящике своего отца и открыл сейф, пытаясь найти свою Nintendo Switch, которую у него ранее отобрали.

Клейтон признался, что "достал пистолет из сейфа, зарядил его патронами и подошел к кровати отца". После этого он "оттянул курок и выстрелил в отца".

Когда полиция спросила Клейтона, что, по его мнению, должно было произойти, когда он выстрелил, он ответил, что "был в ярости и не думал об этом", заявили следователи.

По данным полиции штата, Клейтона взяли под стражу и обвинили в убийстве. Подростку было отказано в освобождении под залог, его удерживают в тюрьме округа Перри, а слушание по делу запланировано на четверг, 22 января.

