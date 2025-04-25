'Язык оппонентов нужно знать': президент Чехии выступил против запрета изучения русского языка в школах

Президент Чехии Петр Павел выступил против запрета изучения русского языка в школах. Свою позицию он аргументировал тем, что язык оппонентов нужно знать.

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Об этом он сообщил во время общения с учениками одной из гимназий города Двур-Кралове-над-Лабем (Чехия), передает Novinky. В ходе обсуждения возник вопрос о сохранении или отмене преподавания русского языка в чешских учебных заведениях.

"От меня требовали учить русский, я воспринимал его как окно в мир. Хотя в мир, который затем приобрел другой цвет, это показало, насколько важно знать язык своих оппонентов", – подчеркнул Павел.

Лидер Чехии вспомнил случай встречи представителей НАТО и России в 2016 году. Он отметил, что знания русского языка пригодились ему.

"Переводчиком генерала Герасимова (главы Генштаба Вооруженных сил России. – Ред.) был, пожалуй, кто-то из спецслужб. Он не переводил точно то, что я сказал. Поэтому я вмешался, сказав, что либо он переведет именно то, что я сказал, либо я прекращу переговоры", – рассказал политик.

Напомним, ранее Петр Павел допустил отправку военных своей страны в Украину. По его словам, Прага может отправить чешских бойцов в нашу страну, если в Европе договорятся о создании соответствующего контента.

Как сообщал OBOZ.UA, чешский президент Петр Павел назвал войну в Украине "попыткой России навязать мир, где снова прав сильный", и заявил, что с этим нельзя согласиться. Также он признал, что в результате переговоров Украине предположительно придется пойти на определенные территориальные уступки.

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