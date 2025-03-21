Чехия может отправить своих солдат в Украину: Павел назвал главное условие

Президент Чехии Петр Павел допустил отправку военных своей страны в Украину. По его словам, Прага может отправить чешских солдат в нашу страну, если в Европе договорятся о создании соответствующего контингента.

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Об этом Петр Павел заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 21 марта. Он сказал, что следует сделать для эффективности такого контингента.

По словам президента Чехии, "коалиция желающих" – это группа стран, которая готова работать, а не "только говорить". Он напомнил, что 20 марта в Лондоне прошла встреча на уровне главнокомандующих этих государств. Они обсуждали модальность потенциального военного присутствия в Украине.

"Чехия готова быть частью этих переговоров. Если будет финальное решение о создании таких сил, я верю, что Чехия станет их частью", – добавил он.

В то же время Павел отметил, что принять решение о военном контингенте еще до того, как начались переговоры, "очень сложно". А для его эффективности следует обсудить мандат этой миротворческой миссии, ее структуру и состав.

"Сначала нужно иметь соглашение о военном присутствии, а затем обсудить мандат миссии и ее структуру и состав. Мы слышали цифры 10 тысяч или 20 тысяч. Я думаю, что касается мандата, у нас будут обсуждения, как разместить такой контингент, какая страна может предоставить лучшие частицы в пазл, чтобы этот контингент был эффективным".

Напомним, 12 марта министры обороны Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши встретились в Париже, чтобы сформировать так называемую "коалицию желающих" для предоставления Украине гарантий безопасности в случае прекращения огня. Лондон и Париж вместе возглавляют работу этой коалиции.

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