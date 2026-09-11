Япония призвала пересмотреть новую карту мира, переход к которой недавно поддержали на Генеральной Ассамблее ООН. Причиной стало то, что на карте "Ровной Земли", которая более точно передает масштабы стран и континентов, Курильские острова обозначены как часть РФ.

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Токио со времён окончания Второй мировой войны не признаёт такой принадлежности, считая, что Советский Союз незаконно оккупировал так называемые "Северные территории" Японии. Подробности сообщает Guardian.

Япония настаивает на пересмотре новой карты мира

Недавно большинство стран-членов Генеральной Ассамблеи поддержало новую карту мира. Картографическая проекция, получившая название "Ровная Земля", более точно передает реальные соотношения масштабов стран и континентов. Европа и Северная Америка на ней – меньше, чем раньше, а Африка – больше.

Впрочем, в Японии, которая была среди 164 стран, проголосовавших за новую карту, возражения вызвали не размеры континентов, а Курильские острова, которые на ней изображены как территория России.

Спикер правительства Японии Минору Кихара в четверг заявил, что новая карта "содержит изображение, которое противоречит позиции правительства Японии".

"Мы подали протест оператору сайта с картами через наши дипломатические каналы, требуя исправления этого изображения", – сказал Кихара журналистам.

Он отказался сообщить, когда этот вопрос был доведен до сведения правительства, но сказал, что Япония "должна предотвратить распространение ложных представлений о наших территориях и географических названиях".

Острова, принадлежность которых России Япония не признает уже более 80 лет, были захвачены в 1945 году Советским Союзом. После распада СССР их включила в свою конституцию Российская Федерация, считающая себя "правопреемницей" Союза.

Отношения между Японией и Россией значительно ухудшились в прошлом месяце, когда российский диктатор Владимир Путин за почти четверть века своего правления впервые совершил неожиданный визит на спорные острова.

Япония вызвала посла Москвы, а премьер-министр страны Санаэ Такаичи заявила, что визит Путина "оскорбляет чувства японского народа", добавив, что он "совершенно неприемлем".

Она подчеркнула, что острова являются "неотъемлемой частью территории Японии, как с исторической точки зрения, так и в соответствии с международным правом".

Москва в ответ заявила, что "категорически отвергает" заявления, которые трактует как" "политически неуместные, оскорбительные и, конечно, юридически необоснованные".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно инициированный странами Африки переход от традиционных проекций Меркатора к проекции "Равной Земли" поддержали 164 страны-члена ООН. Против выступили только США. Еще 6 стран-членов во время голосования воздержались.

Одной из стран, воздержавшихся при голосовании, стала Украина: Киев не поддержал решение из-за обозначения на представленной в Генассамблее карте оккупированного Крыма как части РФ.

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