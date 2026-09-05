ООН хочет изменить карту мира: почему возникла проблема

Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию об исправлении карты мира. Инициатором выступила западноафриканская страна Того, проект поддержали более 50 государств континента.

Видео дня

Резолюция предлагает отказаться от традиционной проекции Меркатора и перейти к использованию проекции "Ровная Земля", которая более точно отражает истинные относительные размеры стран и континентов, в частности Африки. Подробности опубликованы на сайте National Public Radio.

Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию "Исправить карту"

Резолюцию "Исправить карту" внесла западноафриканская страна Того от имени Африканской группы, в которую входят 54 государства-члена ООН. Её также поддержал Африканский союз.

Эта резолюция направлена на изменение способа изображения Африки и других континентов на карте мира.

Предложение поддержали 164 государства, шесть стран воздержались и только одна проголосовала против: это были США.

В своем выступлении перед голосованием министр иностранных дел Того Робер Дуссе заявил, что карты – это "гораздо больше, чем просто изображение географии".

"Карты формируют наше понимание мира. Они определяют направление образования, питают воображение и влияют на коллективное восприятие. Настало время для нас в Африке взять на себя ответственность за изменения того, что мы можем изменить сами", – отметил дипломат.

Принятая резолюция не является юридически обязательной и не требует от стран или учреждений отказаться от общепринятой проекции Меркатора. Вместо этого она поощряет более широкое использование равноплощных проекций, таких как "Ровная Земля", которые точнее показывают истинные относительные размеры стран и континентов, в частности Африки, хотя их формы несколько искажены.

Проект "Ровная Земля"

Проекцию "Ровная Земля", к переходу на которую призывают правительства, международные организации и образовательные учреждения, разработали в 2018 году картографы Том Паттерсон, Бернхард Дженни и Боян Шаврич. Создатели карты ставили перед собой цель обеспечить более пропорционально точное представление о суше.

Их карта контрастирует с традиционной проекцией Герардуса Меркатора, созданной в 1569 году, которая сохраняет форму суши, но искажает их размеры, причём области, расположенные ближе к полюсам, кажутся значительно больше, чем они есть на самом деле.

"Проекция Меркатора была разработана главным образом для навигации. Она позволяла морякам прокладывать курсы по прямым линиям, сохраняя постоянный компасный пеленг, что делало её особенно полезной для исследователей и мореплавателей. Но в интервью NPR в прошлом году Паттерсон, бывший старший картограф Службы национальных парков США, сказал, что проекция Меркатора может создавать обманчивое впечатление, если её использовать в качестве карты мира общего назначения", – отмечается в публикации NPR.

Соавтор проекции "Ровной Земли"" Паттерсон, в частности, подчеркнул, что использование карты Меркатора в школах создает у школьников "абсолютно искаженное представление о размерах стран мира".

Критики устоявшегося подхода давно утверждают, что искажение проекции делает северные регионы непропорционально большими, тогда как Африка и другие районы, расположенные ближе к экватору, кажутся меньше, чем они есть на самом деле.

Сторонники кампании "Исправить карту" утверждают, что другая проекция может помочь обеспечить более справедливое визуальное представление мира и опровергнуть давние ложные представления о размерах и важности Африки.

США выступили против резолюции

Единственной страной, проголосовавшей против резолюции, стали США.

После голосования заместитель представителя США в Экономическом и Социальном Совете ООН Ярина Ференцевич обвинила ООН в продвижении идеологической повестки дня и отвлечении внимания от более насущных вопросов.

"Такие резолюции и идеологическая повестка дня, которую они продвигают, подрывают нашу работу здесь и являются причиной того, что эта организация теряет доверие", – говорится в заявлении.

В свою очередь, Африканский Союз приветствовал принятие резолюции.

"Сегодняшняя резолюция способствует распространению карт равных площадей, таких как "Ровная Земля", в классах, средствах массовой информации и международных учреждениях, гарантируя, что карта мира наконец-то отражает истинный масштаб, вес и место Африки в мире", – говорится в официальном заявлении Африканского союза.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ООН предупредили об ударе Эль-Ниньо. В организации считают, что мир вступил в "зону экстремальных погодных условий".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!