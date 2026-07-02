Россия второй раз подряд отменяет военно-морской парад в честь "Дня ВМФ" в Петербурге: не могут гарантировать безопасность

Россия второй раз подряд отменила главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, приуроченный к так называемому Дню Военно-морского флота, из-за проблем с безопасностью. Причиной называют возможные удары Украины, в частности после атаки на фрегат "Бойкий" в Кронштадте.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Ведомство ссылается на обновленный обзор своей разведки.

Парад не проводят уже второй год

В британской разведке напомнили, что День Военно-морского флота России традиционно отмечается в последние выходные июля.

С 2017 по 2024 год главным событием праздника был масштабный военно-морской парад в Балтийском море у Санкт-Петербурга. Во время него российский диктатор Владимир Путин осматривал боевые корабли, к участию привлекались суда из различных флотов России, а также иностранные делегации.

Однако уже в 2024 году парад провели в значительно сокращенном формате, а в прошлом году его полностью отменили. По оценке британской разведки, это было связано с соображениями безопасности.

"В этом году главный военно-морской парад России, скорее всего, снова отменен из-за продолжающихся проблем с безопасностью", – говорится в обзоре британской разведки.

Причиной называют угрозу украинских ударов

В британской разведке обратили внимание, что еще 3 июня 2026 года украинские беспилотные авиационные системы успешно атаковали фрегат Балтийского флота "Бойкий" проекта "Стерегущий", который находился в сухом доке в Кронштадте недалеко от Санкт-Петербурга.

По мнению аналитиков, этот удар стал одним из подтверждений того, что Россия не может полностью гарантировать безопасность своих военных объектов и массовых мероприятий в регионе.

Вместо парада могут провести учения

В британской разведке предполагают, что из-за отмены главного парада Россия может сосредоточиться на проведении масштабных морских учений.

Вероятно, речь идет о маневрах, подобных учениям "Июльский шторм" (July Storm), которые российский флот проводил в 2025 году.

Таким образом Кремль надеется продемонстрировать активность своего Военно-морского флота, одновременно минимизировав риски, связанные с проведением крупного парада вблизи Санкт-Петербурга.

Как сообщал OBOZ.UA:

В 2024 году в день ВМФ России в морском параде не принимал участия ни один из вражеских кораблей, о повреждении или уничтожении которых сообщала Украина. Черноморский флот оккупантов на "празднике" представляли лишь два судна.

В 2025 году в России отменили главный военно-морской парад, посвященный празднованию "Дня ВМФ РФ", который традиционно должен был состояться в Санкт-Петербурге. Такое решение приняли "из соображений безопасности", опасаясь атаки украинских дронов.

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