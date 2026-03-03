Ядерный сосед Ирана сделал ему предупреждение о нападениях на Саудовскую Аравию: что происходит

Первый вице-премьер-министр Пакистана Исхак Дар заявил, что Исламабад напомнил Тегерану о своих обязательствах по безопасности перед Саудовской Аравией. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста напряженности в регионе.

Об этом Дар рассказал во время публичных заявлений относительно дипломатических контактов Пакистана. По его словам, страна ведет так называемую челночную коммуникацию между сторонами и действует осторожно, учитывая оборонное соглашение с Эр-Риядом и одновременно чувствительные отношения с Тегераном.

"Мы напомнили Ирану о наших обязательствах по безопасности перед Саудовской Аравией", – отметил он.

Дипломатия между двумя огнями

Пакистан оказался между двумя партнерами, с которыми имеет разный формат сотрудничества. С одной стороны – длительное оборонное соглашение с Саудовской Аравией, с другой – сложные, но важные отношения с Ираном. Исламабад решил действовать через дипломатические каналы, чтобы снизить риски дальнейшей эскалации.

Дар уточнил, что пакистанская сторона также заверила партнеров: ее территорию не будут использовать для любых действий против королевства. Он назвал этот процесс "челночной коммуникацией" и подчеркнул, что контакты продолжаются.

В последнее время, по его словам, зафиксировали заметное уменьшение атак, направленных против Саудовской Аравии и Омана, если сравнивать с предыдущими периодами. Эти изменения совпали с активизацией дипломатических усилий.

Сигналы безопасности региона

Заявление пакистанского чиновника прозвучало на фоне чувствительной ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Аналитики обратили внимание на то, что такие сигналы могут повлиять на восприятие роли Пакистана как посредника.

Исламабад фактически продемонстрировал стремление сохранить стратегические связи с Саудовской Аравией, но одновременно оставить открытыми каналы диалога с Ираном. И хотя региональная ситуация остается напряженной, официальный Пакистан заявляет о намерении воздерживаться от вмешательства и действовать через дипломатию.

Напомним, сторонники иранского правительства утром 1 марта вышли на площади городов в Иране, чтобы продемонстрировать поддержку режиму после ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В частности, такие митинги состоялись в Тегеране, Исфахане, Урмии, Дехдаште и Мешхеде.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Иране признали гибель Хаменеи и объявили траур. Также в КСИР анонсировали месть США и заявили об ударах по Израилю и 27 американским базам.

