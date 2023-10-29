Колонка главы компании опубликована изданием BILD. Приводим основные цитаты из текста.

"За последние несколько дней двое сотрудников нашей компании приняли решение покинуть Германию и Францию вместе со своими семьями. Потому что они больше не чувствуют себя в безопасности в этих странах. Потому что они евреи. На прошлой неделе один из сотрудников сказал мне, что хочет забрать своих детей из детского сада и школы в Берлине, потому что там им угрожают. Потому что его жена, мать детей, — еврейка. <...> Я думал, что после Холокоста, после убийства шести миллионов евреев мы извлечем уроки из истории. Но на наших улицах царит ненависть. А в гостиных — черствость. И не только в Германии. Во многих странах Европы. И даже в Америке".

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"Мы должны это признать: ненависть к евреям снова стала духом времени. Десятилетия пропаганды дают свои результаты. Немецко-австрийско-ирано-арабский антисемитизм в его правой, левой и исламистской формах — это международный экспортный хит. Он настолько отравил мозги и сердца, что многие даже симпатизируют геноциду. То, что немцы, оказывается, учат израильтян, как защищаться от погромов и геноцида, меня особенно ошеломляет".

"И есть фраза, которую я больше не могу выносить: "Да, но". Да, атаки ХАМАСа — это ужасно, но надо же как-то понимать и другую сторону... Какое "но"? <...> В этом контексте совершенно неважно, критикует ли человек израильское правительство, насколько ошибочна поселенческая политика Нетаньяху или судебная реформа. Это так же неважно, как и вопрос о том, много или мало коррупции в Украине. Подобные аргументы не могут всерьёз использоваться для оправдания агрессивной войны или погромов и садистского истребления мирного населения террористической организацией".