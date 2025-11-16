Военные корабли Китая вошли в территориальные воды Японии: что происходит

Военные корабли Китая утром воскресенья вошли в спорные территориальные воды Японии и прошли вблизи островов Сенкаку. Инцидент произошел на фоне ухудшения отношений между странами после высказываний премьера Японии Санаэ Такаичи о возможном применении силы в случае конфликта вокруг Тайваня. Японская сторона зафиксировала присутствие по меньшей мере четырех вооруженных кораблей береговой охраны КНР.

Видео дня

Об этом стало известно из статьи Bloomberg, где приведена позиция китайских властей и ход дипломатического спора. В материале также отмечается, что китайское Министерство иностранных дел расценило заявления Такаичи как вмешательство во внутренние дела и пригрозило последствиями. Издание цитирует предупреждение Пекина о "рисках для безопасности" граждан КНР на территории Японии.

Дипломатическое давление

Китай попросил студентов, которые уже учатся в Японии или планируют поехать туда, внимательно следить за местной ситуацией и оценивать собственную безопасность. Государственный вещатель CCTV передал заявление Министерства образования КНР, подчеркнув, что напряжение между странами "заметно увеличивается". Это предупреждение прозвучало после того, как Пекин ранее посоветовал гражданам воздержаться от путешествий в Японию в ближайшее время.

Япония в ответ призвала Китай "смягчить реакцию". Главный секретарь кабинета министров Миноюру Кихара заявил, что шаги КНР противоречат намерениям двух лидеров развивать "взаимовыгодные стратегические отношения". Его слова передало агентство Kyodo.

Операция в спорных водах

В воскресенье утром четыре китайских корабля береговой охраны прошли через спорные воды, которые контролирует Япония, а затем покинули район. Обе страны считают эти острова – необитаемый архипелаг в Восточно-Китайском море – своей территорией. Присутствие китайских судов в последние годы стало регулярным, но в этот раз оно совпало с особенно острым дипломатическим моментом.

В заявлении береговой охраны КНР говорилось, что корабли осуществляли "патруль по реализации прав" и действовали в рамках законных полномочий. Японская сторона это не комментировала подробно, однако продолжает фиксировать все такие меры как нарушение своего морского пространства.

Китайские министерства отмечают, что комментарии Такаичи, по их мнению, создают "значительные угрозы безопасности" для китайских граждан в Японии. Пекин связывает рост рисков непосредственно с политическими заявлениями, а не с действиями японских властей на местах.

В то же время японские власти подчеркивают, что ситуация в стране остается стабильной, а туристам и студентам нет причин для паники. Но общий тон взаимных заявлений свидетельствует: стороны сейчас движутся в сторону более жесткой дипломатической линии.

Позиция Японии и реакция Китая

Китай настаивает, что Тайвань является частью его территории и не отказывается от возможности силового "возвращения" острова с населением в 23 миллиона человек. Япония, хотя и не имеет официальных дипломатических отношений с Тайбэем, открыто выступает против любых односторонних шагов по изменению статус-кво и настаивает на мирном урегулировании межпротокольных вопросов.

Заявление Санаэ Такаичи об "экзистенциальном риске" не содержало прямого обещания применить силы самообороны, но дало больше понимания того, как Токио будет оценивать потенциальное вторжение КНР. Министр иностранных дел Японии Тосимиццу Мотеги объяснил, что позиция страны вполне соответствует международному и внутреннему праву.

Токио пытается снизить градус напряжения и повторяет, что его подход к тайваньскому вопросу не менялся, а диалог с Китаем остается необходимым.

После предупреждения правительства КНР несколько крупных китайских авиакомпаний – Air China, China Southern и China Eastern – объявили об отмене штрафов за возврат билетов на рейсы в Японию. Air China уточнила, что полное возмещение доступно для рейсов в Токио, Осаку и Окинаву с 15 ноября и до конца года. Между тем связанный с CCTV аккаунт Yuyuantantantian заявил, что последние официальные шаги сигнализируют о готовности Пекина к "существенным контрмерам", хотя подробностей не привели.

Давние споры между странами

Отношения между Пекином и Токио десятилетиями остаются напряженными из-за исторических травм, в частности японского вторжения в Китай в 1930-х годах, а также постоянных споров по спорным островам. Последние месяцы ситуация немного смягчилась после того, как Китай снял запрет на импорт морепродуктов из большинства регионов Японии, но общее недоверие между сторонами так и не исчезло.

Как сообщал OBOZ.UA, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался согласовать военную помощь Тайваню на более 400 млн долларов. Такое решение было принято ради торговой сделки и вероятного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!