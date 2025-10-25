'Я еще не закончила': Камала Харрис не исключила, что снова будет баллотироваться на пост президента

Бывший вице-президент, кандидат на пост президента Соединенных Штатов Камала Харрис планирует снова баллотироваться в президенты. Она сказала, что еще не приняла окончательное решение, но подчеркнула, что все еще видит свое будущее именно в политике.

Видео дня

Также Харрис заверила, что в будущем американцы увидят на посту президента именно женщину. Об этом она рассказала в интервью британскому вещателю.

"Я еще не закончила. Вся моя карьера, вся жизнь была служением, это у меня в костях", – сказала она.

Харрис отметила, что никогда не обращала внимания на любые опросы, и вообще политики должны пользоваться опросами только для того, чтобы менять мнение людей. Такой вопрос возник из-за последних социологических данных, которые свидетельствуют, что Камала Харрис является аутсайдером среди демократов на следующих выборах.

Что предшествовало

В прошлом году президент США Джо Байден вышел из избирательной гонки, призвав демократов выдвинуть вместо него вице-президента Камалу Харрис. Свой поступок он объяснил тем, что это в "интересах его партии и страны".

Камала Харрис, которая всего пять лет назад стала первой женщиной на посту вице-президента США, проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу. С тех пор женщина практически не появлялась в информационном поле, кроме одного интервью летом, когда она заявила, что больше не планирует заниматься политикой.

Камала Дэви Харрис родилась (в 1964 году) в Окленде, штат Калифорния, в семье ученых, которые иммигрировали в США из Индии и Ямайки. Женщина имеет несколько ученых степеней, в частности, имеет степень бакалавра экономики и политических наук, а также защитилась как магистр по юриспруденции.

Политическую карьеру начала строить с 1990 года, когда еще работала в прокуратуре округа Аламида в Окленде. Между прочим, там она преимущественно занималась делами, связанными с сексуальными преступлениями.

Что известно о Камале Харрис и какова ее позиция относительно войны в Украине, читайте в материале OBOZ.UA.

Хозяйкой Овального кабинета будет женщина

Несмотря на отсутствие твердого решения относительно своего участия в следующих выборах президента, Камала Харрис уверена, что в будущем президентом США будет именно женщина. По ее словам, ее внучки "при своей жизни это точно увидят".

И, возможно, что увидят они президентом страны именно свою бабушку, добавила Харрис.

Согласно опросам, она не выиграет праймериз у демократов даже у Дуэйна Джонсона (актер; не занимает никакой политической должности, но неоднократно выражал серьезную заинтересованность в президентстве США в будущем). Но Камала Харрис призывает не принимать во внимание такие данные.

"Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась на свою первую или вторую должность, и точно бы не сидела здесь сейчас", – сказала она в интервью.

Трамп ведет себя как фашист

Во время последних выборов президента Камала Харрис предполагала, что ее оппонент Дональд Трамп, если выиграет выборы, "будет вести себя как фашист" и управлять авторитарным правительством. Сейчас она говорит, что к сожалению, ее прогнозы оправдались.

"Он сказал, что вооружит Министерство юстиции – и он именно это и сделал", – отметила она.

По ее словам Трамп, безусловно, тиран, однако он появился не на пустом месте – именно такого "руководителя" хотело и бизнес-сообщество, и некоторые институции в Америке.

"Есть много тех, кто капитулировал с первого дня, кто преклоняет колени перед тираном и по многим причинам хочет быть рядом с такой властью (чтобы получить одобрение, чтобы избежать расследования и т.д.)", – считает Камала Харрис.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнем интервью, которое было еще летом, Харрис заявляла, что берет паузу в политической карьере. По ее словам, эта система "сломана", поэтому она хочет просто ездить по стране и говорить с людьми, не прося при этом их о голосах на выборах.

Тогда она также подтвердила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!