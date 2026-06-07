'Я ехал сюда час под дождем': Трамп прервал интервью, назвав журналистку 'нечестной или глупой'. Видео

Президент США Дональд Трамп снова отличился своим поведением во время общения с прессой. Он назвал журналистку NBC News Кристен Уэлкер "нечестной, или глупой", а затем решил прервать интервью.

Видео дня

Это произошло во время выпуска программы "Meet the Press", который вышел в эфир в воскресенье, 7 июня. У Трампа и Уэлкер возник ожесточенный спор о "нечестных" выборах.

Американский лидер также раскритиковал честность прессы, в частности шоу, в котором он участвовал.

Трамп утверждал, что администрация Байдена "отправила в тюрьму людей, которые ничего плохого не сделали". Уэлкер возразила, заявив, что нет никаких доказательств, подтверждающих обвинения президента. Она попыталась перевести разговор на другую тему, но Трамп усилил давление.

"Доказательств очень много. Доказательств чрезвычайно много. Там нет ничего, кроме доказательств", – сказал он.

Уэлкер ответила, что они не были представлены в суде. Затем Трамп заявил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, и добавил, что сейчас в Калифорнии якобы также происходят сфальсифицированные выборы.

Республиканцы, по его словам, "быстро теряют позиции, потому что это сфальсифицированные выборы". Уэлкер спросила, какие доказательства имеет президент в подтверждение своих утверждений о "мошенничестве" на выборах в Калифорнии.

"Они нечестные, так же как и вы нечестные, ваша пресса нечестная. И программа "Meet the Press" нечестная, как и ABC, CBS и CNN. Вы односторонняя, плохая сеть", — ответил Трамп.

Уэлкер подчеркнула, что она не является мошенницей, но предложила продолжить интервью. Тогда Трамп обвинил журналистку в том, что она "играет им на руку".

"Вы играете им на руку своими заявлениями. Вы знаете, что эти выборы сфальсифицированы. Ваш телеканал знает, что они сфальсифицированы", – сказал он, после чего поставил под сомнение ее авторитет.

На этом Трамп предложил закончить интервью, потому что "с него хватит". Уэлкер подчеркнула, что и она, и президент преодолели значительный путь в Висконсин, чтобы пообщаться, и призвала его продолжить.

"Я сидел под дождем с вами... Я ехал целый час, время от времени под дождем, и я дал вам достаточно времени. Вам следует навести порядок в вашей прессе, потому что знаете что? Страна никогда не может быть великой с нечестной прессой", – заявил президент.

Как пишет Politico, после выхода интервью в эфир Уэлкер сказала, что разговаривала с Трампом в субботу, и он согласился вернуться для повторного интервью. Она не уточнила, где и когда состоится этот разговор.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший президент США Джо Байден публично раскритиковал действующего главу Белого дома Дональда Трампа. По его словам, Трамп – "самый коррумпированный президент в истории США".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!