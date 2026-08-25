Трамп призвал переименовать озеро, названное в честь канадской провинции: какое название он предлагает

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать озеро Онтарио, которое является одним из Великих озер Северной Америки и расположено на границе США и Канады. По его мнению, водоем следует назвать "озером Америка".

Видео дня

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social. Такое заявление Трампа прозвучало на фоне обострения отношений между США и Канадой.

Сам американский президент объяснил такую инициативу тем, что Соединённые Штаты больше не собираются вести значительный объём бизнеса с канадской провинцией Онтарио, в честь которой названо озеро.

"Соединенные Штаты серьезно рассматривают возможность переименования озера Онтарио в озеро Америка, поскольку мы больше не рассчитываем вести значительный бизнес с Онтарио. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – написал Трамп в социальной сети.

Отметим, что озеро Онтарио является самым маленьким по площади среди Великих озер Северной Америки и находится на границе между канадской провинцией Онтарио на севере и американским штатом Нью-Йорк на юге. Административным центром провинции Онтарио является Торонто.

Что предшествовало

Инициатива Трампа прозвучала на фоне обострения торговых отношений между США и Канадой. Двусторонние переговоры зашли в тупик, после чего администрация Трампа ввела 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью около 20 млрд долларов. В частности, на алкоголь, электрооборудование и хоккейное снаряжение.

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал действия Вашингтона "использованием экономического оружия" и заявил, что его страна "подверглась прямому нападению" со стороны США. Он анонсировал ответные меры Оттавы и назначил 8 сентября датой начала соответствующих действий.

Трамп, со своей стороны, назвал канадское руководство "клоунами", которых "кто-то должен заставить встать в строй, иначе последствия будут гораздо хуже!" и пригрозил распространить действие 50-процентных пошлин на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий.

Напомним, что это не первое предложение Трампа об изменении названий географических объектов. В 2025 году Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив и самую высокую гору Северной Америки. Министерство внутренних дел США, руководствуясь этим указом президента, объявило о переименовании Мексиканского залива в Американский. А самой высокой вершине Северной Америки Денали вернули название Мак-Кинли. В ведомстве отметили, что новые названия "восхваляют наследие американского величия".

Как сообщал OBOZ.UA, США готовы начать торговую войну с Францией. Если Париж не отменит налог для американских технологических гигантов, Белый дом введет 100% пошлину на наиболее уязвимую категорию экспорта — французские вина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!