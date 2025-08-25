Взрыв возле Люблина: в МИД Польши выяснили, откуда мог залететь российский дрон

Российский беспилотник, который в ночь на 20 августа взорвался на территории Польши, вероятно, прилетел из Украины. В министерстве иностранных дел Польши считают, что это был российский дрон, который пролетел через украинскую территорию.

Об этом пишет РАР. Издание ссылается на заявление заместителя министра иностранных дел Польши Владислава Теофила Бартошевского.

По его словам, сейчас проводится очень детальный анализ обломков дрона, который упал на территории Польши.

"Пока нет официальной версии. Однако из того, что я слышу – это не официальная версия, мы ждем отчет – он влетел с территории Украины, что интересно, поскольку украинцы являются лучше подготовленными из всех стран к борьбе с дронами, потому что имеют с этим дело ежедневно", – сказал Бартошевский.

Он отметил, что в МИД Польши считают, что это был российский дрон, который пролетел через территорию Украины.

Другой заместитель министра иностранных дел, Марцин Босацкий, также высказался в подобном ключе. Он сказал, что дрон, вероятно, должен был быть использован Россией против Украины, но пролетел через часть украинской территории и разбился в Польше.

Что предшествовало

На прошлой неделе, в ночь со вторника на среду 20 августа, вблизи села Осины в Люблинском воеводстве произошел инцидент. Неизвестный беспилотник упал на кукурузное поле и взорвался. Взрывной волной выбило окна в соседних домах. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что объект был российским беспилотником, и подчеркнул, что это сознательная провокация со стороны России, которая произошла в решающий момент во время международных переговоров о мире.

Польские военные считают, что в Осинах упал так называемый дрон-приманка, который не имел боевой части, хотя и был оснащен самоуничтожающейся боеголовкой.

В связи с событиями вблизи Осин, Министерство иностранных дел Польши 21 августа направило ноту протеста в посольство России. Как заявил представитель МИД Павел Вронский, в ноте протеста Польша указала, что Россия нарушила Договор о дружбе и сотрудничестве 1992 года, Чикагскую конвенцию 1944 года и многочисленные нормы обычного права.

Как сообщал OBOZ.UA, российский дрон, упавший на территории Польши в ночь на 20 августа, был оснащен самоуничтожающей боеголовкой и специально летел на низкой высоте, чтобы избежать обнаружения системами ПВО. Поскольку произошло новое нарушение польского воздушного пространства, МИД Польши объявил РФ ноту протеста.

