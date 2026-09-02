Вырвала прядь волос: в Польше пьяная женщина напала на 13-летнюю девочку из Украины

В польском городе Седльце пьяная местная жительница напала на 13-летнюю девочку из Украины, услышав, что та разговаривает на родном языке. Нападающая оскорбляла ребёнка из-за её национальности, а затем начала тянуть за волосы. Полячке грозит до пяти лет лишения свободы.

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Об этом пишет Rzeczpospolita. Издание ссылается на полицию и прокуратуру Седльце.

Напала на ребёнка из-за украинского языка

Об инциденте в полицию сообщила мать 13-летней девочки. Она рассказала, что неизвестная женщина публично оскорбляла её ребёнка из-за национальности, а затем применила физическую силу.

Полицейские установили личность нападавшей, в частности благодаря записям с камер городского видеонаблюдения. Ею оказалась 41-летняя местная жительница.

Как выяснилось, перед инцидентом женщина употребляла алкоголь. В какой-то момент она услышала, что девочка говорит на украинском языке, после чего подошла к ней, начала оскорблять и дергать за волосы.

Кроме того, по данным прокуратуры, подозреваемая оскорбляла по национальному признаку и мать несовершеннолетней украинки.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы

Во время допроса в прокуратуре 41-летняя полячка не смогла объяснить причины своего поведения.

Ей предъявили обвинения в оскорблении несовершеннолетней на почве национальной принадлежности и применении к ней насилия по той же причине. Отдельно она будет отвечать за оскорбление матери девочки на национальной почве.

Прокуратура применила к подозреваемой меру пресечения в виде полицейского надзора. Ей также запретили контактировать с потерпевшими и приближаться к ним ближе чем на 50 метров.

41-летней жительнице Седльце грозит до пяти лет лишения свободы.

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