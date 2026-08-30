В Польше жестоко избили поляка, приняв его за украинца: Сикорский напомнил, как всё началось. Видео

В Познани в ночь с 22 на 23 августа четверо нетрезвых мужчин жестоко избили поляка, ошибочно приняв его за украинца. Инцидент произошел после того, как мужчина попытался заступиться за девушек, к которым приставали нападавшие.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Тарас Григорьевич сообщает", который опубликовал видео избиения. Во время нападения мужчины кричали "спердаляй на войну" и выкрикивали оскорбления в адрес УПА и Степана Бандеры.

По словам очевидца, мужчины были нетрезвыми, запускали фейерверки и приставали к девушкам. Один мужчина попытался заступиться за них, однако нападавшие повалили его на землю и начали избивать ногами.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский распространил видео избиения в социальной сети X. Под публикацией он оставил краткий комментарий: "Сначала были ненавистные слова националистических политиков".

Сначала сообщалось, что пострадавший был украинцем. Однако позже полиция уточнила, что мужчина оказался поляком.

В то же время правоохранители подтвердили, что нападавшие действительно выкрикивали антиукраинские лозунги.

В настоящее время полиция устанавливает личности участников нападения и выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в польском Радоме восемь мужчин напали на троих 20-летних украинцев. Конфликт начал 34-летний поляк, который расспрашивал молодых людей об их происхождении, а также затронул тему Волынской трагедии. После этого к нему присоединились еще семеро мужчин.

Украинцев избивали, в частности, по голове и лицу. Полиция установила основного зачинщика нападения. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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