В Польше мужчина спровоцировал массовое избиение трёх украинцев после "лекции о Волыни": подробности инцидента
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В польском Радоме восемь мужчин напали на троих 20-летних украинцев после конфликта, который начал 34-летний поляк. Перед избиением он расспрашивал молодых людей об их происхождении и Волынской трагедии. После чего к провокатору присоединились другие нападавшие.
Полиция продолжает устанавливать других участников нападения и анализирует записи городских камер наблюдения. Об инциденте сообщило польское издание Onet.
Что известно о нападении
Конфликт произошёл в Радоме. 34-летний мужчина подошёл к трём украинцам в возрасте около 20 лет и начал расспрашивать их о происхождении. Во время разговора он также затронул тему преступлений на Волыни.
Впоследствии ситуация переросла в физический конфликт. К поляку присоединились ещё семь мужчин, после чего группа начала избивать украинцев.
Пострадавшие получили телесные повреждения, преимущественно в области головы и лица. Точный характер и степень травм должен установить судебно-медицинский эксперт.
Что грозит главному подозреваемому
Правоохранители установили личность мужчины, которого считают главным зачинщиком нападения. Его доставили в прокуратуру, где ему были предъявлены обвинения в применении насилия или незаконных угроз по дискриминативным мотивам, а также в участии в драке или избиении.
Подозреваемый признал свою вину и дал подробные объяснения следователям. Он также сообщил, что во время инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.
После допроса к нему был применен полицейский надзор. По выдвинутым обвинениям мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.
Полиция разыскивает других нападавших
В настоящее время ведётся установление других участников избиения. Следователи проверяют записи камер видеонаблюдения в городе, однако расследование затрудняется тем, что задержанный заявил, что не знал других мужчин, присоединившихся к нападению.
После избиения подозреваемый вел себя так, будто ничего не произошло: он вызвал такси и уехал с места происшествия.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в польском Познани произошёл конфликт с участием поляков и граждан Украины, который завершился дракой и повреждением имущества заведения. По словам очевидцев, две женщины агрессивно отреагировали на украинский язык, после чего начали оскорблять посетителей кафе. Впоследствии стало известно, что нападавшие были задержаны.
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