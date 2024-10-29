На прошедших 20 октября 2024 года президентских выборах в Республике Молдова ни один из кандидатов не смог получить абсолютное большинство голосов, что привело к необходимости проведения второго тура. Действующий президент Майя Санду, которая выступает за проевропейский курс страны, получила 42% голосов, тогда как ее главный оппонент, экс-генпрокурор Александр Стояногло, поддерживаемый пророссийской Партией социалистов (ПСРМ), набрал 26%.

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Результаты первого тура не стали неожиданностью, так как политическая сцена Молдовы долгое время разделена на проевропейский и пророссийский лагеря. Впрочем, внимание сейчас сосредоточено на втором туре, который пройдет 3 ноября 2024 года, где Санду и Стояногло будут бороться за президентский пост.

Итак, кто же такой этот кадидат в президенты Александр Стояногло и как он попал в политику Республики Молдова?

Начало гонки.

Главным политическим событием, предшествовавшим президентской кампании в Молдове 2024 года, стала попытка Игоря Додона, лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и экс-президента страны, консолидировать оппозицию вокруг единого кандидата, способного противостоять действующему проевропейскому президенту Майе Санду. На роль такого кандидата была выдвинута фигура бывшего генерального прокурора Александра Стояногло. ПСРМ активно продвигала его кандидатуру, изображая Стояногло как жертву политической расправы от проевропейского руководства страны, что сыграло важную роль в мобилизации пророссийских и оппозиционных сил.

8 июля 2024 года Игорь Додон официально объявил, что Партия социалистов выдвинула Стояногло на президентские выборы. И он согласился. Интересно, в какой несгораемый сейф своей души Стояногло делась честь и совесть "прокурорского мундира", ведь перед этим предложением Стояногло ни на секунду не сомневался в виновности экс-президента Игоря Додона в возбужденном уголовном деле о коррупции. Сам Додон, вернувшись после визита в Россию, резко отказался баллотироваться, подчеркнув, что делает это ради "единства" оппозиционных сил. Он призвал все пророссийские и антиправительственные силы сплотиться вокруг Александра Стояногло. Очень сильно напоминает последствия визита Леонида Кучмы в Москву, после которого из "ниоткуда" в политику Украины вошел Виктор Янукович. Всем известно к каким последствиям это привело. Параллели даже провести не сложно, учитывая российские базы на территории Приднестровья и такие же базы Черноморского флота РФ в Крыму.

Майя Санду, в свою очередь, комментируя выдвижение от ПСРМ Александра Стояногло справедливо заявила, что "олигархи и Кремль договорились и нашли кандидата".

10 июля 2024 года Игорь Додон организовал встречу, целью которой было объединение различных оппозиционных сил вокруг единого кандидата на президентских выборах. На это мероприятие он пригласил несколько известных политиков, таких как бывшие премьеры Ион Кику (лидер Партии развития и объединения Молдовы) и Влад Филат (лидер Либерал-демократической партии), экс-башкан Гагаузии Ирину Влах, лидера "Нашей партии" Ренато Усатого и основателя "Платформы DA" Андрея Нэстасе. Однако попытка объединить оппозицию провалилась — никто из приглашенных на встречу не пришел. В течение следующих нескольких дней каждый из этих политиков заявил, что будет участвовать в президентской гонке самостоятельно, отклонив предложение Додона. При этом одни сделали это вежливо, другие — в более резкой форме. Так, сама идея выдвижения единого кандидата от оппозиции на президентских выборах в Молдове 2024 года провалилась.

Александр Стояногло — опытный юрист и политик гагаузского происхождения, с обширным опытом работы в государственных структурах Молдовы. Его карьера включает должности генерального прокурора, заместителя генпрокурора, вице-председателя парламента, а также депутатство от Демократической партии. Он дважды выдвигался на пост башкана Гагаузии, что свидетельствует о его тесной связи с родным регионом и попытках влиять на местную политику.

В 2021 году Александр Стояногло оказался в центре громкого скандала, когда был отстранён от должности генерального прокурора и арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением и коррупции. Это событие стало резонансным, так как он был задержан прямо в здании Генпрокуратуры и помещён под домашний арест. Сам Стояногло заявлял, что обвинения против него носят политический характер, что добавило ещё больше напряжённости в политическую атмосферу Молдовы.

Александр Стояногло не признал свою вину ни по одному из обвинений, связанных с его арестом. Спустя полгода, Высший совет прокуроров предложил президенту освободить его от должности из-за неудовлетворительной оценки его работы. В сентябре 2023 года президент Майя Санду подписала указ о его освобождении, что окончательно завершило его пребывание на посту генерального прокурора, против которого возбуждено шесть уголовных дел, пять из которых находятся на рассмотрении.

Стояногло также находится под следствием по обвинению в пассивной коррупции, злоупотреблении служебным положением, ложных заявлениях и причастности к освобождению скандального бизнесмена Вячеслава Платона, который сразу же после этого поспешил уехать в Лондон и был объявлен в розыск в Молдове. Это обвинение добавило дополнительный вес к делу, направленному против бывшего генпрокурора.

Одно из обвинений против Стояногло касается незаконного получения частной переписки бывшего главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря. (Антикоррупционная прокуратура расследовала дело о заниженной стоимости при покупке квартиры в Кишиневе, площадью 135 кв. м на имя дочери Стояноглу, Корины).

В феврале 2024 года Стояногло был оправдан по обвинению в неисполнении служебных обязанностей, связанном с увольнением прокурора Николае Китороагэ. Еще одно дело, связанное с расследованием высылки турецких учителей, из средней школы, где училась… снова младшая дочь Стояногло Корина, было закрыто.

А кто же такой Вячеслав Платон, которого так спешно выпустил Александр Стояногло? В первую очередь, отец ребенка российско-молдавской журналистки Натальи Морарь, кстати тоже кандидата в Президенты, предлагавшую себя в качестве "единого неаффилированного кандидата" на этот пост. Перед этим Вячеслав Платон проявил интерес к молдавской политике и в соцсетях сообщил о создании партии "Феникс Молдова". Также, он — бизнесмен с неоднозначной репутацией, считающийся в России организатором схемы "Ландромат", который позже в Молдове и в России был объявлен в розыск. Вячеслав Платон, в 2017 году осужден на 18 лет за отмывание денег и вышел на свободу в июне 2020 именно по требованию Генерального прокурора Александра Стояногло, назвавшего дело "сфабрикованным". После освобождения, Платон сразу же покиинул страну регулярным рейсом Кишинев-Лондон

Стояногло по результатам летних опросов имел очень слабую поддержку избирателей в 2,7%. У него есть только одно преимущество – за ним стоит ПСРМ как более структурированная политическая организация, щедро спонсируемая Кремлем. Они быстро собрали подписи, он первый зарегистрированный кандидат, вследствие партийной поддержки, у Стояногло более системные политические заявления, чем у его оппонентов.