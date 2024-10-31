Ход выборов и перспективы второго тура

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Майя Санду, представляющая прозападные силы и поддерживаемая значительной частью избирателей, получила практически 42,5%, что укрепляет её позиции как главного политического игрока страны.

Александр Стояногло, поддержанный пророссийской Партией социалистов, собрал почти 26% голосов, что указывает на значительное влияние пророссийских настроений, хотя и уступающее проевропейским тенденциям, представленным Санду. Интересно отметить, что другие пророссийские кандидаты, такие как Ренато Усатый (13,8%), Ирина Влах (более 5%) и Виктория Фуртунэ (4,4%) – ставленница кремлевского беглого олигарха Илана Шора, скрывающемуся в России и заочно осужденному в Молдове к 15 годам тюрьмы за банковское мошенничество, - тоже получили достаточно весомую поддержку, что может стать индикатором роста конкуренции между ними на парламентских выборах.

Результаты президентских выборов оказались неожиданными. Согласно последним социологическим опросам, Санду должна была либо победить в первом туре, либо получить число голосов, близкое к 50%. Кроме того, ни один опрос не прогнозировал, что Стояногло, который выстраивает образ новичка в политике и даже называет себя "аполитичным кандидатом", получит более четверти голосов. Предполагалось, что он наберёт в два раза меньше.

Социологи иногда ошибаются в оценках, используют ошибочные методики и т.д. Но отличие результатов голосования, состоявшееся 20 октября в Молдове, от всех прогнозов стало просто сенсационным. Такого не ожидал никто.3 ноября пройдёт второй тур президентских выборов и его результаты выглядит непредсказуемо: Санду, несмотря на поддержку в первом туре, в виду почти полного отсутствия других проевропейских кандидатов, негде добирать недостающие голоса. Поддержка действующего президента со стороны таких кандидатов, как Октавиан Цыку, Андрей Нэстасе и Тудор Ульяновский, которые в совокупности набрали суммарно меньше трех процентов голосов, может быть недостаточной для уверенной победы.Стояногло, поддерживаемый пророссийской Партией социалистов (ПСРМ), возглавляемой экс-президентом Молдовы Игорем Додоном, поддерживающим "близкие отношения" с Москвой, вплоть до прямого финансирования, может рассчитывать на мобилизацию пророссийского электората, в том числе тех, кто традиционно поддерживает ПСРМ и их союзников.

На стороне же Стояногло возможность консолидации голосов тех, кто недоволен действующей властью Майи Санду и выступает против евроинтеграции. Во втором туре президентских выборов в Молдове борьба между Майей Санду и Александром Стояногло сосредоточится на привлечении голосов сторонников Ренато Усатого. Усатый, занявший третье место в первом туре с результатом почти в 14%, представляет важную группу избирателей, от которой может зависеть окончательный исход выборов. В 2020 году Ринато прошлую поддержку Майю Санду и помог ей победить Додона во втором туре.

Однако, предсказать поведение сторонников Усатого сложно: часть его электората может тяготеть к пророссийским силам, тогда как другая часть может предпочесть проевропейскую Санду.Результат второго тура будет зависеть от того, насколько эффективно оба кандидата смогут убедить неопределившихся избирателей и привлечь на свою сторону колеблющихся сторонников Усатого, что делает этот этап выборов весьма непредсказуемым.

Стратегия обоих кандидатов в период до второго тура, включая их риторику, дебаты и акцент на актуальных для населения вопросах (экономика, коррупция, социальные программы), станет ключевым фактором для привлечения дополнительных голосов. Именно поэтому команды Санду и Стояногло договорились провести дебаты в воскресенье, 27 октября. Но, по меньшей мере странно, выглядит предложение Стояногло о необходимости модерации дебатов журналистом и телеведущим Георге Гонца, который накануне голосования в первом туре призвал с телеэкранов избирателей бойкотировать референдум о евроинтеграции, что фактически является пропагандой именно российских нарративов и требований от "молдавского" политикума, находящегося в орбите Кремля.

Но именно моллдавские журналисты заняли жесткую позицию и раскритиковали выбор модератора дебатов, заявив, что Гонца, учитывая его предыдущие действия и связи с политиками, не может обеспечить честные и объективные дебаты. Телеканалы же Jurnal TV и TV8 сообщили, что откажутся транслировать предвыборные дебаты кандидаттов, если модератором будет Гонца. А это – прямой скандал в национальном медиаполеПосле этого команда Санду предложила Совету прессы выбрать нового модератора вместо Гонцы, однако Стояногло почему-то упорно продолжал настаивать, чтобы дебаты вел именно он, а также предлагал назначить еще двух ведущих.

В видеообращении, опубликованном в Facebook, Санду предложила своему сопернику "исключить модератора" из их дискуссии. "Господин Стояногло, я ждала дебатов о Молдове и судьбе страны. Но вы превратили их в обсуждение модератора. Это не то, чего ждут молдаване. Люди хотят увидеть мой и ваш план для Молдовы. Давайте исключим модератора из этой дискуссии. Вы – кандидат на выборах, и именно вы должны обращаться к людям", – сказала действующий президент. Она добавила, что будет ждать своего соперника по второму туру в 10 утра во Дворце республики.

Аргументы Санду заставили Стояногло ответить согласием, правда не без сожалений. "Конечно, я согласен на ваше предложение. И я готов провести с вами дискуссию по указанным Вами правилам. Они действительно очень комфортные", – отметил он. Но это все – официальная мишура, дымовая завеса. Выборы в Молдове – это поле битвы Москвы за сферу влияния.Но сам Александр Стояногло, обычно не особо любящий раздавать интервью, уже начал фонтанировать нарративами кремлевской пропаганды, отрабатывая вложенные в него через Додона средства.

Он начал разыгрывать стандартную для всех пост-советских республикк "московскую карту" о двуязычии (необходимости придать русскому языку статус официального или другого государственного, что расчитано на перспективу оккупации и поглощения экс-республик СССР в состав нового российского государственного "тюремного" проекта, по типу СССР 2.0 или Российской империи, и вследствие этого, облегчения ассимиляции вновь покоренных наций).

По мнению Александра, нельзя "строить страну только на одном языке", граждане Молдовы должны знать и румынский (в его интерпретации молдавский), и русский языки. Кстати, у Александра Стояногло помимо молдавского, есть еще и румынский паспорт, но это ему не мешает.

Стремясь стать представителем всего пророссийского электората, он заявил: "Все дети, которые заканчивают школу, независимо от языка обучения, должны знать молдавский язык на уровне, который давал бы им возможность свободно интегрироваться в молдавское общество, чтобы мы не делили людей. Одновременно я считаю, что граждане страны должны знать и русский язык".

А куда интегрированы дети самого Стояногло? Корина Стояногло, младшая дочь Александра, училась в престижном Маастрихтском университете в Нидерландах и работает в Германии. Также во время учебы (2021-2023 гг.) работала в центре обслуживания клиентов компании Mercedes-Benz, расположенном в Маастрихте.

В сентябре 2024 года, когда началась президентская кампания и референдум, Корина заключила трудовой договор с Европейским центральным банком (ЕЦБ) на должность "Аналитик по надзору", сообщается на ее личной странице в Linkedin, где она также указывает стажировку в департаменте. ЕЦБ. Она появляется на фотографиях с Кристин Лагард, президентом Европейского центрального банка. Прежде чем отправиться учиться в Евросоюз, где безусловно так нужен "русский язык общения", Корина училась в филиале молдавско-турецкой средней школы "Оризонт", из которой выгнали шесть турецких учителей. Вопрос почему?

Старшая дочь Кристина Стояногло работает налоговым консультантом в дочерней компании международной компании, базирующейся в Швейцарии, которая предоставляет услуги аудита, налогообложения и бизнес-консалтинга. В период с 2018 по 2020 год Кристина получила степень магистра экономики и бизнеса в Венском университете. Она получила степень бакалавра в университете в Кишиневе.

Кстати, бывший Генпрокурор Стояногло и ПСРМ не ответили на призывы и сообщения ZdG, чтобы дать ответы на вопросы журналистов о льготах и ​​возможностях ЕС, которыми пользуются члены его семьи. В продолжение московских требований, он назвал двуязычие в Молдове "одним из редких наших преимуществ".

"Мы не можем строить страну только на одном языке, потому что по всем европейским стандартам, стандартам, связанным с правами человека, мы не можем лишить людей возможности говорить на их родном языке, развивать этот язык, учиться на этом языке. Если мы хотим сохранить в стране межэтническую толерантность, взаимное уважение, гражданский мир, мы должны уметь общаться и на государственном языке, и на языке общения. Это позволит снять это искусственное напряжение", – считает Стояногло.

В связи с этим возникает закономерный вопрос, а государственный язык, когда перестал быть "языком общения?" Ведь граждане Молдовы, владеющие своим национальным языком, довольно быстро бегло разговаривают на всех языках романской семьи. Так какое же общение готовит Стояногло, родным языком для которого должен являться гагаузский – близкий к турецкому, азербайджанскому и северо-крымскому, для остальных граждан Молдовы? И как-то в голове кандидата не возникает даже мысль о том, что украинцы - вторая по численности населения этническая группа Молдовы.

Так почему тогда "по всем европейским стандартам, с целью сохранить в стране межэтническую толерантность, взаимное уважение, гражданский мир" не начать учить как язык "общения" еще и украинский, понимаемый в большинстве славянских стран? "Это позволит снять это искусственное напряжение?". Или все же "русский", язык государства, с которым Молдова даже не граничит? Так может Стояногло уже сейчас надо подумать, что за русским языком, церковью, балетом и песнями приходит российский сапог, покрывая землю горами трупов соотечественников и реками молдавской крови, или войны в Приднестровском регионе было мало, чтобы это понять?Отличился пророссийский кандидат в президенты Молдовы своим заявлением и по референдуму о евроинтеграции. Москва требовала от всех "своих" политиков в Молдове организовать его срыв.

Цель Кремля на плебисците 20 октября была очевидной – не дать Санду переизбраться, провалить еврореферендум, открыть дорогу для парламентских выборов 2025 года.

Явно находясь в русле этого задания, кандидат и юрист усомнился в законности прошедшего одновременно с выборами референдума о вступлении республики в Европейский союз (ЕС). Исполняя волю кремлевских кураторов, Стояногло вышел из тени, заявив, что результат референдума настолько спорен, что вряд ли может быть законным, так как доли процента отделяют позиции одной части общества от другой. Делая задел на перспективу, он добавил, что дальнейшее продвижение этого результата усилит раскол и поднимет градус противостояния внутри молдавского общества. Политик заключил, что этот референдум был "циничной пиар-акцией по спасению рейтинга" президента Молдовы Майи Санду.

Последние "штрихи к портрету"

Александр Стояногло, в случае своего избрания Президентом, будет отстаивать кремлевскую позицию и обеспечивать российский курс во внешней политике.Александр Стояногло, вызывает опасения у некоторых наблюдателей и аналитиков по поводу возможного сближения Молдовы с Россией, что, по их мнению, может поставить под угрозу курс на евроинтеграцию страны.

Его тесные связи с пророссийскими политиками, а также прошлое сотрудничество с Демократической партией, известной поддержкой беглого "хозяина Молдовы" олигарха Плахотнюка, заявившего о возвращении в политику, добавляют аргументов к этим опасениям. Стоить напомнить, что Шор и Плахотнюк, через банки которых выводился 1 млрд. евро, против которых генеральная прокуратура РМ возбудила уголовные дела, убежали из страны. При этом Плахотнюк спонсировал кремлевскими деньгами Игоря Додона, выдвинувшего Стояноглу, а Шор из Москвы спонсирует пророссийских политиков Молдовы из того же кремлевского "источника".

При этом, Стояногло настаивает, что его приоритеты будут направлены на национальные интересы Молдовы. Это такой нарратив Кремля, к которому прибегают все пророссийские политики в странах экс-СССР, настаивать на своей "пронациональной" позиции и равноудаленности от прозападного и пророссийского курсов, так называемая "сохранение сбалансированной внешней политики" или политикой "многовекторности", консервирующей страну в неопределенности, что позволяет кремлевской пропаганде выигрывать время, готовя почву для последующей оккупации.Не нужно забывать о еще одной "оперативной" цели Кремля – исключить Молдову из списка стран, поддерживающих Украину в войне.

Молдова играет важную роль в обеспечении логистического тыла для Украины, и Москва "костьми ляжет", чтобы этот тыл превратить в еще один свой "фланг". Это Россия уже проделала в Грузии, Венгрии, Словакии, сейчас, после победы на выборах кремлевских агентов из "Австрийской партии Свободы", ситуация может измениться и там. Используемая схема та же. В Молдове Шор и Плахотнюк, в Австрии – Ян Марсалек.

Выдвигная кандидатом в Президенты Александра Стояногло, Москва рассчитывает еще на один фактор. Полгода в ЕС председательствует Венгрия. Оппозиция может напрямую обратиться к Виктору Орбану, которого называют самопровозглашенным президентом ЕС. Во Франции хаос, в Германии грядут выборы, в США – тоже. Брюссельская бюрократия не чувствует себя так уж уверенно, как раньше. Многим на Западе не до Молдовы.

При этом для "внутреннего потребителя" Стояногло утверждает, что фокус будет на восстановлении государственности и экономики, что для его сторонников выглядит как намерение сохранить Молдову независимой от внешнего давления.

Сложившаяся электоральная картина показывает существование в стране сильной базы поддержки для пророссийских кандидатов, что действительно может потенциально изменить внешнеполитический вектор страны.

В результате, в следствие прямого российского влияния и пропаганды, в Молдове сложилась очень неприятная электоральная картина, способная сбить с курса евроинтеграции страну и направить ее по грузинскому сценарию в орбиту Москвы. А чем заканчиваются московские "дружеские объятия" объяснять давно никому не нужно.