Вучич анонсировал восстановление обязательной военной службы в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах восстановить обязательную военную службу, подчеркнув, что страна должна быть готова защитить себя в условиях нестабильной геополитической ситуации. По его словам, речь идет о непродолжительном сроке службы без жестких правил, которые действовали ранее.

Об этом Вучич заявил, комментируя общественно-политическую ситуацию в Белграде и вызовы безопасности для Сербии. Он подчеркнул, что решение принимается с учетом интересов государства и граждан. Информацию обнародовала RTS.

Александр Вучич отметил, что введение воинской обязанности может произойти уже вскоре, а продолжительность службы, по предварительным оценкам, составит около 75 дней. Президент отметил, что это не станет серьезным бременем для молодежи, ведь формат будет значительно мягче, чем в прошлые годы, и не будет предусматривать чрезмерной строгости.

В то же время Вучич отметил необходимость "показать, что Белград и Сербия возвращаются к нормальному состоянию", комментируя демонтаж палаток у здания Народной скупщины и в Пионерском парке. Он считает, что эти действия должны символизировать стабилизацию внутренней ситуации в стране.

Говоря о международном контексте, президент Сербии выразил убеждение, что война России против Украины не завершится быстро и может перерасти в более широкий конфликт между Россией и Европой. В связи с этим Сербия, по его словам, будет стремиться оставаться вне войны, одновременно укрепляя собственную обороноспособность.

Также Вучич отверг критику относительно экономического состояния страны, заявив, что Сербия входит в число наименее задолжавших государств Европы. По его данным, государственный долг составляет около 37 млрд евро, что равняется примерно 41% ВВП, и является значительно ниже, чем у многих экономически развитых стран ЕС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Москве при невыясненных обстоятельствах умер сотрудник сербской государственной оборонной компании Jugoimport SDPR Радомир Куртич. Сербские власти более месяца не могут получить официальные выводы российской судмедэкспертизы. Президент Александр Вучич призвал не делать преждевременных выводов, но настаивает на полном расследовании.

